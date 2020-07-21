Израиль под замком: когда туда могут пустить украинцев

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Пока многие европейские страны открывают границы для туристов со всего мира, Израиль, наоборот, решил продлить запрет на въезд в страну. Попасть туда, в частности и украинцы, не смогут, по меньшей мере, до 1 сентября. Об этом пишет издание Jerusalem Post, ссылаясь на решение Управления гражданской авиации страны.

Израиль решил пока не ослаблять карантин для иностранцев и пускать в страну не будут даже тех, кто должен проехать через нее транзитом. Пока попасть туда смогут лишь граждане Израиля или же те, у кого есть разрешение на проживание. Туристам же придется подождать до осени.

Правда, вскоре перечень тех, для кого откроют границы, могут расширить. Но туристов в нем все равно не будет. Власти хотят разрешить въезд для ближайших родственников израильтян, а также иммигрантов, которые собираются отпраздновать свадьбу или рождение ребенка.

В Израиле сейчас стремительно растет количество случаев коронавируса. Две недели тому в стране усилили карантин. Там закрыли клубы, бары, отели, бассейны и спортзалы. В синагогах одновременно могут находиться максимум по 19 человек, в помещении ресторанов - по 20. Культурные и спортивные мероприятия проводить разрешили, но без болельщиков. С 9 миллионов населения Израиля коронавирус уже подхватили более 50 тысяч человек.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Черногория изменила правила для украинских туристов и теперь попасть на местные курорты стало проще.

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