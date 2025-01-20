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Какие ожидания у Путина и Трампа от предстоящей встречи: журналист объяснил

Остается неизвестно, какие инструменты есть у избранного президента США для того, чтобы убедить Путина пойти на компромисс.

сегодня, 10:50
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Клименко Елена

Для кремлевского правителя Владимира Путина встреча с новым президентом США Дональдом Трампом нужна просто ради самой встречи, подобно тому, как это было с лидером КНДР Ким Чен Ином. Такое мнение обнародовал журналист и политический обозреватель Виталий Портников.

Какие ожидания у Путина и Трампа от предстоящей встречи: журналист объяснил

Трамп и Путин. Фото: 24 Канал

По его словам, совершенно очевидно, что Трамп стремится получить результативную встречу, что позволит объявить о начале процесса мирного разрешения российско-украинской войны.

"Чтобы ракеты и беспилотники врага больше не угрожали Украине, и чтобы она могла надеяться на мирное будущее хотя бы на несколько лет, пока Трамп будет оставаться в должности", — отметил Портников.

Впрочем, остается неизвестно, какие именно инструменты есть у избранного президента США для того, чтобы убедить Путина пойти на компромисс, а готов ли он предложить реальные гарантии безопасности для Украины, которые обезопасили бы ее от возобновления конфликта даже после завершения второго срока Трампа.

Портников отмечает, что для Украины важно не только прекращение военных действий, но и обеспечение безопасности в долгосрочной перспективе. Если ракеты и беспилотники врага больше не будут угрожать украинским городам, а страна сможет рассчитывать на мирное существование, по крайней мере, до конца каденции Трампа, это станет важным достижением.

Ранее портал "Комментарии" писал, что новоизбранный президент США Дональд Трамп в очередной раз пообещал прекратить войну в Украине и поручил сразу после инаугурации организовать звонок российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы предметно договориться о встрече с ним. Об этом Дональд Трамп заявил во время митинга в Вашингтоне в преддверии инаугурации, информирует CNN.



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Источник: https://tsn.ua/politika/chogo-ochikuyut-putin-i-tramp-vid-maybutnoyi-zustrichi-portnikov-poyasniv-2747799.html
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