Ким Чен Ын объяснил, зачем создает ядерное оружие

Фото: bbc.com

Ким Чен Ын объяснил разработку ядерного оружия. Оно понадобится стране для самозащиты, уверен севернокорейский лидер. Об этом сообщает издание ЦТАК, пишет РБК. Речь Ким Чен Ына прозвучала на фоне переговоров между США и КНДР о потенциальном отказе Северной Кореи от ядерного оружия.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что ядерное оружие страны навсегда обеспечит ее безопасность из-за "давления высокой интенсивности и военных угроз со стороны империалистических и враждебных сил". По его словам, северокорейское ядерное сдерживание направленно на самозащиту.

Ким Чен Ын отметил, что это давление вынудило Северную Корею разрабатывать свое ядерное оружие, которое теперь помогает стране защитить себя от внешних угроз. Таким образом переговоры между США и КНДР о денуклеаризации зашли в тупик. Очевидно, что Северная Корея отказываться от ядерного оружия не планирует.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Северная Корея обзавелась новой ракетной субмариной. Новая подводная лодка имеет на вооружении сразу три баллистические ракеты средней дальности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!