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Кипр облегчит въезд для вакцинированных туристов - что нужно для пересечения границ

Власти Кипра разрешили вакцинированным туристам не проходить самоизоляцию и не делать тест на коронавирус

сегодня, 11:15
Автор:

Кириєнко Анна

С завтрашнего дня, 10 мая, на Кипре туристам, которые сделали прививку от коронавируса, не нужно будет делать тест на COVID-19 или сидеть на самоизоляции. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

Кипр облегчит въезд для вакцинированных туристов - что нужно для пересечения границ

Кипр упрощает правила пересечения границ для вакцинированных туристов. Фото: svoboda.travel

Ослабление карантинных норм касается тех, кто вакцинировался в ЕС, Швейцарии, Израиле, Великобритании, России, ОАЭ, Украине, Иордании, Ливане, Египте, Беларуси, Сербии, Катаре, Бахрейне, США, Армении, Грузии, Канаде и Кувейте. Поэтому наши граждане также могут попасть на отдых.

Чтобы пересечь границу, туристы должны предъявить сертификат о прививках, сделанных разрешенными и зарегистрированными вакцинами. Среди таких Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Sputnik V. Человек обязательно должен пройти полный курс вакцинации, то есть сделать две прививки.

Путешествовать на Кипр можно будет уже через неделю после второй прививки.

Дополнительно пассажиры должны будут заполнить CyprusFlightPass за 24 часа до своего вылета.

Напомним, что Греция вновь открыла свои пляжи в субботу. Популярное средиземноморское место отдыха ослабляет ограничения на фоне COVID-19 в рамках подготовки к возвращению иностранных гостей на следующей неделе.

Согласно нынешним мерам, пляжные менеджеры должны будут размещать зонтики длиной не менее четырех метров, регулярно проводить дезинфекцию, проверять сотрудников пляжных баров и других работников на наличие COVID-19. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что Израиль закрывает границу для ряда стран. Чего ждать украинцам, читайте здесь.



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Источник: https://cyprusflightpass.gov.cy/en/vaccinated-passengers
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