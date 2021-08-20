Китайцам разрешат иметь больше двух детей

В Китае хотят увеличить рождаемость, поэтому новые законодательные изменения снимают ограничения по количеству детей в семьях. Об этом сообщает BBC.

В Китае позволят рожать больше двух детей, фото из открытых источников

Китайцам разрешат рожать до трех детей. Соответствующее решение уже принято. Ограничения по одному ребенку в семье было снято еще в 2016 году. Впрочем, показатели рождаемости так и не улучшились, ведь в городах воспитывать детей — это дорогостоящее удовольствие.

Законодательные изменения предусматривают отмену финансового штрафа, который пары платили за рождение большего количества детей, чем установленно нормой. Женщинам будут предоставлять отпуска по уходу за ребенком. В законодательстве прописали, что работодатели не имеют подвергать дискриминации женщин, имеющих детей и которые хотят работать. Планируется улучшить инфраструктуру по уходу за детьми.



По статистическим данным, в Китае резко упали показатели рождаемости. И теперь власти пытаются способствовать рождению детей в стране. Сейчас уровень рождаемости составляет 5,38% и это самый низкий прирост с начала переписи населения в 1953 году. Население Китая составляет 1,41 миллиарда человек.



Эксперты статистики Китая говорят, что прирост населения будет еще больше замедляться в будущем и предупреждают, что политика троих детей не исправит кризис.



"Кто хочет иметь троих детей? Молодые люди могли бы иметь не больше двух детей. Основным вопросом являются слишком высокие расходы на детей и жизнь в городах", — сказал Хао Чжоу, старший экономист Commerzbank.

Исследование, опубликованное в начале этого года учеными из Университета Чжэцзяна и Пекинского нормального университета, показало, что политика в отношении двоих детей пошла на пользу только состоятельным парам, которые уже имели ребенка и у которых достаточно средств. А вот расходы для родителей, родивших первенца, все же выросли.



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