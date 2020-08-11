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Климатическая катастрофа: ученые рассказали, когда в Арктике исчезнет весь лед

Ученые фиксируют в Арктике наименьшие объемы запасов льда, чем когда-либо

11 августа 2020, 09:14
Автор:

Виолетта Комаровская
Климатическая катастрофа: ученые рассказали, когда в Арктике исчезнет весь лед

Ледники Арктики. Фото: Dan Rea/NGM

Все до единого ледники в Арктике могут исчезнуть через 15 лет. Они растают, если уже сейчас не замедлить темпы глобального потепления. Об этом говорится в исследовании британских ученых-климатологов, которое опубликовали в научном журнале Nature Climate Change

Чтобы понять, как быстро может растаять лед в Арктике, ученые проанализировали состояние планеты во время теплового периода, который произошел 125 тысяч лет назад. И результаты шокировали экспертов. Если климат будет меняться теми же темпами, что и сейчас, то уже в 2035 году в Арктике не останется ни единого ледника, а облик планеты изменится до неузнаваемости. 

"Арктика очень сильно меняется из-за глобального потепления. То, что к 2035 году она может вовсе остаться без ледового покрова, должно заставить человечество задуматься и активнее противостоять глобальному потеплению", - заявила одна из авторов исследования Луиза Сайм. Она является палеоклиматологом Британской антарктической службы. 

Вместе с коллегами Луиза намерена обратиться к мировым лидерам с просьбой активнее бороться с изменениями климата. В частности, первоочередной задачей должно стать снижение объема выброса парниковых газов.

Отметим, что месяц назад в Арктике зафиксировали самый низкий объем ледового покрова за всю историю наблюдений.

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что в Арктике ученые обнаружили новый вид динозавров


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