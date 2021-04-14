Когда Греция откроет границы для украинцев

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Кириєнко Анна
Ровно через месяц украинцы смогут отправиться на отдых в Грецию. Об этом министр туризма Греции Харис Теохарис сообщил в интервью "Укринформу".
Поездка в Грецию: когда украинцы смогут посетить страну. Фото: orangetravel.md
Уже с четырнадцатого мая Греция планирует принимать не только украинских туристов, но и граждан других стран не из Шенгенской зоны.
Однако отдыхающие должны придерживаться четких мер безопасности.
Для въезда в Грецию нужно на границе показать отрицательный ПЦР-тест. Без теста смогут пересекать страну лишь дети до пяти лет.
Если человек прошел вакцинацию, нужно будет это подтвердить соответствующим сертификатом.
По приезду туристов будут выборочно тестировать экспресс-тестами на COVID-19.
Однако окончательное решение по приему туристов власть Греции примет после мониторинга эпидемиологической ситуации в мире.
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