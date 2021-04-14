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Когда Греция откроет границы для украинцев

Границы Греции могут открыться уже через месяц

сегодня, 10:50
Автор:

Кириєнко Анна

Ровно через месяц украинцы смогут отправиться на отдых в Грецию. Об этом министр туризма Греции Харис Теохарис сообщил в интервью "Укринформу".

Когда Греция откроет границы для украинцев

Поездка в Грецию: когда украинцы смогут посетить страну. Фото: orangetravel.md

Уже с четырнадцатого мая Греция планирует принимать не только украинских туристов, но и граждан других стран не из Шенгенской зоны.

Однако отдыхающие должны придерживаться четких мер безопасности.

Для въезда в Грецию нужно на границе показать отрицательный ПЦР-тест. Без теста смогут пересекать страну лишь дети до пяти лет.

Если человек прошел вакцинацию, нужно будет это подтвердить соответствующим сертификатом.

По приезду туристов будут выборочно тестировать экспресс-тестами на COVID-19.

"Реальность такова, что мы сможем принимать украинских граждан, прибывающих в нашу страну, и также надеемся, что греки, которые захотят приехать в Украину (ведь мы имеем смешанные браки, людей с родственными связями), смогут это сделать", — отметил министр туризма.

Однако окончательное решение по приему туристов власть Греции примет после мониторинга эпидемиологической ситуации в мире.

Ранее сообщалось, что польские правоохранители обыскивали автобус с украинскими номерами, направлявшийся в Польшу. За одной из стенок транспортного средства обнаружили "нелегалов", которыми оказались породистые котята. Что сделали с котятами и дальнейшее развитие ситуации читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, когда украинцы снова смогут путешествовать за границу и планировать будущие отпуска. На вопрос ответил Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3226312-ministr-turizmu-grecii-mi-cekaemo-na-ukrainciv-z-14-travna.html?fbclid=IwAR0LpRXFVtwgVcCP79Yufez3w3znlJfvETZwU6YoKNEfPjuqDqGkistGTPg
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