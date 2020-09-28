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Красота вне закона: самые красивые преступницы мира

Instagram-акаунт собрал десятки снимков красоток, которые были сделаны сразу же после их ареста

28 сентября 2020, 13:49 comments685
Автор:

Виолетта Комаровская

Красота не имеет границ. Порой она настолько обманчива, что не позволяет рассмотреть за милым личиком и обворожительной улыбкой настоящую преступницу. Instagram-акаунтм Mugshawtyss собрал со всего мира фотографии самых красивых правонарушительниц современности.

Красота вне закона: самые красивые преступницы мира

Самые красивые преступницы мира. Фото: 7x7-journal.ru

Каждая фотография была сделана сразу же после ареста. По этическим соображениям под ними нет имен. Но зато авторы аккаунта указали, за что именно преступница оказалась за решеткой. А вы бы догадались?

Употребление наркотиков. 



Нарушение общественного порядка. 


Хранение наркотиков.


Вождение автомобиля в нетрезвом виде.


Драка в общественном месте.



Мелкая кража.


Нападение и нанесение тяжких телесных повреждений.


Мелкое хулиганство и насилие в семье.



Драка в общественном месте.


Хранение наркотиков.


Насилие в семье.


Как видите, многие из этих красоток легко бы могли принимать участие в конкурсах красоты. Но что-то пошло не так. В какой-то момент они оказались по ту сторону закона. А в придачу еще и в рейтинге самых красивых преступниц.

Ранее "Комментарии" также рассказывали о самых красивых блюдах, которые способны покорить любого. Правда, есть одна проблема — кушать такие блюда может быть жалко. 


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