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20 стран, которые оказали больше других помощи Украине: кто в списке

Какие из иностранных стран больше всего помогают нашему государству с начала полномасштабной войны

сегодня, 12:05
Автор:

Козлова Альбіна
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Рейтинг стран-друзей Украины составил Forbes на основе 11 критериев. Во время составления рейтинга учли высказывание поддержки Украины правительствами, осуждение преступлений рф против гражданских и признание геноцида, голосование стран в Генассамблее ООН, санкционную деятельность, участия в Рамштайне, денежную помощь и т.д.

20 стран, которые оказали больше других помощи Украине: кто в списке

Фото иллюстративное / Pixabay

Итак, в рейтинге 20 стран: Польша(97), США(96), Эстония(95), Латвия(94), Канада(88), Литва(88), Великобритания(88), Словакия(82), Чехия(81) , Португалия(78), Испания(77), Франция(77), Дания(74), Норвегия(73), Германия(72), Хорватия(72), Финляндия(71), Словения(70), Италия(69) , Румыния(69). Максимальный балл 100.

Многие из дружественных стран не только помогают военной техникой и боеприпасами, но и финансово принимают украинских беженцев. Большинство дипломатов из стран-партнеров вернулись в Киев. Столицу Украины посещали представители государств-союзников после февраля 2022 года. В частности, с визитами в Киеве были президент Польши, президенты Эстонии, Литвы и Латвии, а также премьеры и министры иностранных дел государств, что вошли в этот рейтинг. Хотя, конечно, дружественных стран намного больше, чем 20, и все они оказывают посильную помощь Украине.

Денежную помощь Украине с февраля 2022 года предоставили: США (45,8 млрд долларов), Великобритания (5,8 млрд долл.), Германия (4 млрд долл.), Франция (3,6 млрд долл.), Польша (3,1 млрд долл.), Канада (2,1 млрд долл.), Италия (1,6 млрд долл.), Испания (1 млрд долл.), остальные предоставили менее одного миллиарда долларов.

Как писал портал "Комментарии", Канада ввела дополнительные санкции против банков России и олигархов. В санкционные списки вошли 22 гражданина россии и четыре финансовых учреждения.



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Источник: https://forbes.ua/ru/inside/reyting-druziv-ukraini-20-krain-yaki-naybilshe-dopomogli-ukraini-z-momentu-rosiyskogo-vtorgnennya-reyting-forbes-31052022-6292
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