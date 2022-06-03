100 дней широкомасштабной войны России с Украиной: что происходит с экономиками этих стран и мира

Сто дней с начала широкомасштабного вторжения России в Украину. Какие на данный момент можно сделать главные экономические выводы и прогнозы для Украины, России и мира?



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Обвал гривны, дефолт России, рост цен в США и кризис в Европе



Украинский экономист, ректор-основатель American University Kyiv (AUK), сопредседатель Украинско-Американского (UA) Дома (организации, которая много лет работала над продвижением сотрудничества США и Украины) Роман Шеремета поделился таким мнением:



"Если говорить об Украине, то ситуация сложная. Война ведь идет на нашей территории. Последние прогнозы Мирового банка рисуют нам уровень падения ВВП в районе 45% годовых. Кроме того, уничтожена инфраструктура на сотни млрд долларов. Колоссальные потери. Бизнес мигрировал на Западную Украину, а то и вовсе из страны В центральной части, в зависимости от сектора, работает от 30 до 70% экономики. На востоке она практически не работает, так как там зона интенсивных боевых действий".

Кроме того, продолжает эксперт, имеем серьезные инфляционные процессы. Когда бизнес не работает, нет конкуренции, товары не производятся — и мы имеем проблему с инфляцией. Гривня слабеет по сравнению с долларом. Всё закономерно, учитывая то, что сейчас происходит в Украине.



"Сюрпризом можно считать, что украинская экономика оказалась довольно стойкой даже на фоне полномасштабной войны России против Украины. Мы всё-таки держимся. Экономика на каком-то уровне, но работает. Совсем иная ситуация, чем была в Сирии или других странах, где в связи с войной фактически полностью была закрыта экономика", – отмечает Роман Шеремета.

Держится, по его словам, и гривня. Хоть девальвация происходит, но не в таких масштабах, как могла бы. И в этом, уверен эксперт, большая заслуга НБУ.



"Позитив также в том, что Украина имеет определенные преференции со стороны ЕС, США (снижение пошлин, а то и вовсе их отсутствие). Следует просто наладить цепочки поставок. Из Украины – продовольствия, в Украину – ГСМ (у нас ведь полностью закрылся нефтяной рынок), фармация и так далее. Когда эти цепочки наладятся, мы сможем рассчитывать не на столь драматичное падение ВВП. Мой личный прогноз, который уже неоднократно озвучивал — в районе 35% падения, а не 45%, как прогнозирует Мировой банк", – говорит эксперт.

Между тем, экономике РФ прогнозы обещают падение в районе 11-13%. Что выглядит не так плохо на фоне Украины.



"Но надо понимать, что падение ВВП в РФ – это еще и структурное падение. В том числе за счет выхода оттуда мирового капитала, целых компаний. И падение российской экономики будет продолжаться годами, – поясняет Роман Шеремета. – К тому же, РФ стремительно идет к дефолту. Она вскоре не сможет рассчитываться с внешним долгом. Соответственно, доступ к внешнему капиталу потеряет примерно на десятилетие. Так что, если сравнивать Украину с РФ, формально выглядит, что Украина больше теряет, потому что война идет на нашей территории. Но у РФ есть структурная проблема – и это надолго. А потому считаю, что у России ситуация куда хуже, что, конечно, хорошо для нас".

Что касается мировой экономики — тут ситуация куда сложнее, потому что есть и другие факторы, не только война в Украине.



"США, к примеру, сильно не почувствуют последствий этой войны. Да, выросли цены на газ, на бензин. Но следует понимать, что в этом не только Россия виновата. Мир выходит из пандемии ковида. Люди больше путешествуют, летают... Соответственно, цены на горючее выросли. Возможно, больше, чем прогнозировались. И тут уже вина России. Она является серьезным игроком на мировом рынке топлива. И всё же ее влияние не настолько существенное, как это отобразилось в ценах", – говорит Роман Шеремета.

Лихорадит, по его словам, рынок ценных бумаг. Но там, поясняет эксперт, есть также другие структурные проблемы — инфляция, повышение кредитной ставки в США как инструмент борьбы с инфляцией.

"И всё же в Штатах ситуация будет более стабильной, – уверен Роман Шеремета. – А вот Европа от войны, конечно, будет иметь больший шок. Кризис и продовольственный (Украина и РФ вместе – это около 25% зернового экспорта в мире, причем немалая часть поставлялась в ЕС). Кроме этого, Европа почувствует проблемы с газом, нефтью. В отличие от США, она не имеет таких залежей, запасов. Потому европейцы будут нуждаться в поддержке тех же американцев и стран ОПЕК, чтобы заменить российские энергоресурсы. Я верю, что со временем будет не только полное нефтяное, но и газовое эмбарго против страны-агрессора. Но на это надо время".

Также эксперт акцентирует, что серьезно пострадать от российско-украинского конфликта могут страны Африки, куда поступало немало украинского продовольствия. Но блокирование портов делает его доставку крайне сложной. Плюс – непонятно, что будет с новым урожаем.



"Если Украина не сможет вырастить необходимое количество зерна, подсолнечника, окажется не в состоянии обеспечить на мировой рынок приток продуктов, что поставлялись ранее, это вызовет не только рост цен, но и угрозу голода. Причем, страдать, прежде всего, будут страны Африки, хоть они не являются непосредственными участниками этой войны. Это – огромная проблема, о которой нужно постоянно говорить и которую нужно решать", – резюмирует Роман Шеремета.

В мире складываются ситуативные экономические союзы стран

Экономический эксперт, координатор гражданской инициативы "Рух бізнесу України" Андрей Гарнат подчеркивает, что 100 дней военной экономики – как 100 шагов в новой реальности, которые должны были направить страну по пути тяжелому, но ведущему в новую экономическую парадигму. К будущему, где Украина перерождается из "гадкого утенка" страны со слаборазвитой открытой экономикой – в мощный центр инновационного развития с новой цивилизационной концепцией свободы действий и проявления воли творчества развития на благо всей планеты.



"Ведь, не смотря на весь трагизм разрушений, на месте старого может появиться новое, иное, что соответствует уровню текущих мировых достижений и спланировано со взглядом в завтрашний день, – поясняет эксперт. – Увы, мозг украинских чиновников, которым перешла в управление уже военная экономика нашей страны, так и не смог перестроиться на новые вибрации и уровень, соответствующий брошенному нам вызову".

По словам Андрея Гарната, утрата около 50% ВВП, реальный уровень безработицы в 30%, разорванные логистические цепочки, демографический отток 6 млн граждан и нарастающий дефицит бюджета с прогнозом инфляции по итогу года более 25% не помешали экономическому блоку правительства продолжать вести свою довоенную экономическую политику. А именно – усиление фискального давления, расширение контроля и регуляции с сохранением численности беспрецедентно большого государственного аппарата, расширением его полномочий и финансирования.



"В то время, как Вооруженные силы Украины героически борются в превосходящим по численности противником, на внутреннем экономическом фронте происходит саботаж, диверсии и вредительство, которые отдаляют победу над внешним врагом", – уверен эксперт.

По его мнению, решение в сложившемся положении должны быть быстрыми и кардинально меняющими правила и условия:

- отмена текущего Налогового кодекса и введение простого единого корпоративного налога (налога на транзакции на уровне 3-5%) с автоматизацией его администрирования (передачей функции банкам как налоговым агентам), с внедрением полной цифровизации отчетности;

- совокупная налоговая нагрузка на фонд оплаты труда 10%;

- примат (первенство) прямых договоров субъектов хозяйствования над регуляторными актами государства в контексте экономических взаимоотношений;

- переформатирование с частичным расформированием всех государственных структур, контролирующих экономическую деятельность честных субъектов, с перенаправление фукуса их внимания и полномочий действия исключительно на государственный сектор;

- декларативный режим на таможне по всем товарам, относящимся к технике, оборудованию, материалам и всем, что связано с промышленным и сельскохозяйственным производством;

- открытие фондового рынка с низкой точкой входа для малого и среднего бизнеса, требующего привлечения финансовых ресурсов.



Комментируя то, как российско-украинская война затронула мир, Андрей Гарнат отметил:



"Мир прагматичен и участники международной торговли так же. Мы видим, как складываются ситуативные экономические союзы страны-агрессора — России с Китаем и Индией, как зарабатывает на энергоносителях Норвегия и готовится к взлету на них же Венесуэла, как меняет свои локации "великий шелковый путь". Пора осознать, что никому в мире не нужен еще один сильный конкурент. А значит, Украине нужно во всем держаться своих интересов: строить взаимовыгодные отношения с перспективой выхода нашей страны на более высокие орбиты международного рынка, с отходом от статуса "сырьевого придатка", с переводом экономики на инновативные рельсы с растущей долей конечного высокотехнологичного продукта сложного передела с максимально высокой добавленной стоимостью".

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