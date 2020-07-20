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Лукашенко попал в больницу после встречи с премьером России, - СМИ

В последний раз президента Беларуси Александра Лукашенко видели на встрече с премьером России Михаилом Мишустиным 17 июля

сегодня, 13:28 comments525
Автор:

Елена Волкова
Лукашенко попал в больницу после встречи с премьером России, - СМИ

СМИ Беларуси сообщают о том, что у президента Александра Лукашенко произошел гипертонический криз, в связи с чем политика экстренно госпитализировали. Как сообщает издание TUT.by, здоровье Лукашенко якобы пошатнулось после встречи с премьером России Михаилом Мишустиным 17 июля - как раз тогда президента Беларуси и видели на людях в последний раз. Впрочем, в пресс-службе Лукашенко все отрицают.

В комментарии для “Эха Москвы” пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила, что информация не соответствует действительности.

“Не дождетесь”, - отрезала Эйсмонт, посоветовав журналистам помнить о собственном здоровье, а не заботиться о чужом.

Ранее “Комментарии” сообщали, что президента Беларуси Александра Лукашенко вызвали на боксерский поединок. Видеообращение и призыв сразиться на ринге на своем канале в “Ютуб” опубликовал известный минский ресторатор Вадим Прокопьев, которого политик обозвал "п***расом".


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