Мировые бренды призвали подписать экологическое соглашение: что известно

Мировые бренды, Coca-Cola, Pepsico, Walmart, Unilever, Nestle и многие другие компании инициировали разработку документа и подписание его представителями всех стран на конференции Ассамблеи ООН по окружающей среде (UNEA 5.2). Об этом пишет Reuters.

В 2022 году страны мира подпишут пакт о борьбе с пластиком, фото из открытых источников

На конференции представители стран-участниц обсудят и подпишут глобальный пакт о борьбе с загрязнением океана и природы пластиком. Более 70 мировых компаний подписали совместное заявление с призывом к такому шагу 17 января.

В совместном заявлении брендов говорится, что странам следует уменьшить объемы производства пластика, а потому и сократить потребительский спрос на него. Пока неизвестно, какой план действий будет разработан в связи с подписанием глобального пакта и что он будет предусматривать. Поскольку жесткие ограничения по выработке нового пластика встретят сопротивление крупных нефтяных и химических компаний. Вероятно, страны ограничатся принятием соглашения об общих обязательствах по усовершенствованию переработки пластиковых отходов.

Сообщается, что для переработки поступает менее 10% изготовленного пластика. А в последующие 20 лет, по прогнозам экспертов, производство пластиковых товаров вырастет вдвое. Поскольку от такой переработки нефтепродуктов будут получать все большую прибыль энергетические компании.

С 1995 года углеродный след от производства пластика возрос до 4,5% от размера выбросов парниковых газов во всех странах. За 20 лет воздух стал грязнее от мелкодисперсных частиц пластика на 70%. Поэтому нужно внедрять больше технологий переработки пластиковых отходов для того, чтобы помешать им попадать в водоемы, Мировой океан, на свалки.

Как сообщал портал "Комментарии", компания изготовила ноутбук из переработанного пластика. В Украине продается такая модель и стоит от 24 тысяч гривен.



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