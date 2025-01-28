Молдова обеспечит Приднестровье газом за счет гранта ЕС до 10 февраля, в обмен на бесплатную энергию

Правительство Молдовы предоставит Приднестровью 3 миллиона кубометров газа взаймы для обеспечения давления в газовой системе. Об этом сообщил премьер-министр Молдовы Дорин Речан, передает портал NewsMaker.md.

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"Хочу обратиться к нашим соотечественникам на левом берегу. Правобережье сегодня предоставит вам помощь — 3 миллиона кубометров газа для поддержки давления в системе", — отметил он.

Также стало известно, что Европейский Союз выделит 30 миллионов евро в виде грантов на закупку природного газа, который будет использован для производства электрической энергии на Молдавской ГРЭС по сниженной цене, в частности для обеспечения Приднестровья с 1 по 10 февраля.

"В то же время правительство Молдовы и ЕС работают над двухлетним пакетом помощи для укрепления энергетической устойчивости страны... Кишинев приложил все усилия для возобновления поставок газа, и это решение является доказательством того, что проблемы, созданные не нами, можно решить благодаря общим усилиям", — подчеркнул Речан.

Напомним, с 1 января "Газпром" прекратил поставки газа в Молдову и Приднестровье из-за многочисленных непогашенных долгов компании "Молдовагаз" за российский газ и остановки транзита газа из России через Украину.

После прекращения поставок газа, Приднестровье осталось без отопления и горячей воды. Недостаток электричества повлек за собой отключение света, а промышленные предприятия остановили свою работу. Школы продлили зимние каникулы. В Приднестровье надеялись, что Россия предоставит газ в качестве гуманитарной помощи, но это не удалось реализовать. В результате власти Приднестровья согласились получать газ через молдавскую компанию "Молдовагаз".

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Молдовы Майя Санду подтвердила информацию о поездке так называемого лидера непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского в Москву.