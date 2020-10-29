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На Хэллоуин-2020 взойдет Голубая Луна

Эта редкая луна всходит всего лишь раз в несколько лет

сегодня, 15:40
Автор:

Елизавета Черных

Как сообщает USA Today, что в эту субботу, 31 октября, над Землей взойдет редкая Голубая Луна. 

На Хэллоуин-2020 взойдет Голубая Луна

Фото: glas.ru

Голубой Луной называется второе полнолуние в календарном месяце. Полнолуния обычно случаются каждые 29 дней, но конкретно эту разновидность Луны можно наблюдать раз в 2,5 года. Произошло это название от английского "оnce in a Blue Moon", что переводится как "когда-то под голубой Луной" и трактуется, как редкое, необычное явление.

В частности, Голубую луну, в "жуткий" праздник Хэллоуин, во всех часовых поясах одновременно можно было наблюдать в 1944 году. Следующий раз это совпадение ожидают в 2039 году. 

31 октября 2020 года, астрологи советуют не упустить свой шанс и провести определенные эзотерические обряды, ведь обычно в году 12 полнолуний, а в этом – 13.

Как отмечается, что наименование Луны "Голубой" не означает окрас спутника Земли в синий цвет. Такое название связано с частицами газа и пыли в атмосфере. Впрочем, вероятнее всего в этом году Луна будет привычного всем белого цвета с необычной приставкой — Голубая.

Ранее "Комментарии" писали, что почитать и посмотреть посоветовал Стивен Кинг на Хэллоуин.



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