На парламентских выборах в Израиле лидирует партия Нетаньяху

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Ольга Чародий
Лидером избирательной
гонки на выборах парламента Израиля Кнессета 24-го созыва большинство
голосов собрала партия "Ликуд"
премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
Биньямин Нетаньяху (фото из открытого источника)
Однако по итогам
голосования "Ликуд" получил 30 мест в парламенте: сторонники Премьера
контролируют 52 места из 120.
Места в Кнессете Израиля получили следующие партии:
• "Ликуд" – 30;
• "Еш Атид" – 17;
• ШАС – 9;
• "Кахоль Лаван" – 8;
• "Авода", "Ямина", "Еврейство
Торы" и НДИ – по 7;
• МЕРЕЦ, "Тиква Хадаша", "Объединенный
список" и "Религиозный сионизм" – по 6;
• РААМ – 4.
Оппоненты Нетаньяху получают 57 кресел в Кнессете, чего также
недостаточно для формирования коалиции.
Победитель выборочного процесса пока не прокомментировал, как будет находить выход из сложившейся ситуации и на каких условиях будет формироваться парламентское большинство.
Напомним, Израиль открыл свои границы для въезда. Однако, пока в страну пускают только бизнес-туристов и представителей делового сообщества. Бизнес-партнерами будут считаться те люди, вклад которых в экономику Израиля — жизненно необходим. Кроме того, граждане, которые могут провести деловые переговоры в режиме онлайн, также должны оставаться дома. Об обычном туризме в Израиль, как и в многие другие страны, пока что можно забыть. Въезд в страну будет открыт для бизнесменов как "зеленой", так и "красной зоны". Если человек за 14 дней до вылета находился в стране "красной зоны", ему нужно будет показать отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до вылета. Срок пребывания гостей из стран "зеленой зоны" — до семи дней, "красной" — до четырех.
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