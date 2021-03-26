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На парламентских выборах в Израиле лидирует партия Нетаньяху

Парламентские выборы в Израиле проводятся уже в четвертый раз за последние два года

сегодня, 03:00
Автор:

Ольга Чародий

Лидером избирательной  гонки на выборах парламента Израиля Кнессета 24-го созыва большинство голосов собрала  партия "Ликуд" премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

На парламентских выборах в Израиле лидирует партия Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху (фото из открытого источника)

Однако по итогам  голосования "Ликуд" получил 30 мест в парламенте: сторонники Премьера контролируют 52 места из 120. 

Места в Кнессете Израиля получили следующие партии:

• "Ликуд" – 30;

• "Еш Атид" – 17;

• ШАС – 9;

• "Кахоль Лаван" – 8;

• "Авода", "Ямина", "Еврейство Торы" и НДИ – по 7;

• МЕРЕЦ, "Тиква Хадаша", "Объединенный список" и "Религиозный сионизм" – по 6;

• РААМ – 4.

Оппоненты Нетаньяху получают 57 кресел в Кнессете, чего также недостаточно для формирования коалиции.

Победитель выборочного процесса пока не прокомментировал, как будет находить выход из сложившейся ситуации и на каких условиях будет формироваться парламентское большинство.

Напомним, Израиль открыл свои границы для въезда. Однако, пока в страну пускают только бизнес-туристов и представителей делового сообщества. Бизнес-партнерами будут считаться те люди, вклад которых в экономику Израиля — жизненно необходим. Кроме того, граждане, которые могут провести деловые переговоры в режиме онлайн, также должны оставаться дома. Об обычном туризме в Израиль, как и в многие другие страны, пока что можно забыть. Въезд в страну будет открыт для бизнесменов как "зеленой", так и "красной зоны". Если человек за 14 дней до вылета находился в стране "красной зоны", ему нужно будет показать отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до вылета. Срок пребывания гостей из стран "зеленой зоны" — до семи дней, "красной" — до четырех.



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Источник: https://www.dw.com/
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