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На популярном для украинцев курорте люди умирают от неизвестного заболевания

Неустановленная инфекция, зафиксированная на юге Танзании, вызывает большинства людей тошноту и кровавую рвоту

сегодня, 06:06
Автор:

Ольга Чародий

В Танзании от неизвестного заболевания уже умерло по меньшей мере 15 человек, более 50 госпитализированы.

На популярном для украинцев курорте люди умирают от неизвестного заболевания

Танзания (фото из открытых источников)

Об этом сообщили представители здравоохранения страны, передает Anadolu. Неустановленная инфекция, зафиксированная на юге Танзании, вызывает большинства людей тошноту и кровавую рвоту. Для клинической оценки пациентов и расследования причины вспышки в район распространения заболевания направили команду медицинских экспертов.

"Эта болезнь не широко распространена, вспышка произошла только в одном административном округе – Ифумбо, где людей рвало кровью, они умирали, если затягивали с обращением в больницу", — утверждает главный врач округа Чунья Фелиста Кисанду.

Несмотря на то что причина заболевания пока не установлена, министерство здравоохранения Танзании исключает эпидемию.

По словам Кисанду, большинство заразившихся – мужчины, и первичное клиническое обследование выявило у них язвы желудка и заболевания печени.

Образцы крови пациентов были отправлены в главную государственную лабораторию для проверки на наличие следов загрязнения ртутью.

Напомним, для украинцев увеличили вдвое срок безвизового пребывания в Монголии и Аргентине. раньше украинцы могли находиться  на территории Монголии и Аргентины 90 дней в течение 1 года. Как сообщало издание "Комментарии", правительство ранее сообщало о намерении провести переговоры с Великобританией и Канадой об упрощении существующего режима поездок. Так, согласно новой программе Кабмина, увеличится перечень стран с безвизовым режимом для владельца украинского паспорта. 



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Источник: https://www.aa.com.tr/en/africa/unidentified-disease-kills-15-in-tanzania/2136524
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