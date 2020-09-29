NASA запустит в космос туалет за 23 миллиона долларов

NASA отправит на МКС туалет для астронавтов за 23 миллиона долларов. Он легче предыдущего и более комфортный для женской части экипажа. Уборную на орбиту доставит грузовой космический корабль Northrop Grumman Cygnus, пишет Space.com.

NASA

Официально новый туалет, который отправят в космос, называется "Универсальная система управления отходов" (UWMS). Он на 65% меньше той конструкции, которая на МКС находится сейчас, и почти вполовину легче. Его протестировали в условиях микрогравитации и готовы ввести в эксплуатацию.

"Устройство сделали из титана. Прообразом стала прошлая модель космического туалета. Но этот значительно лучше. Например, теперь гораздо комфортнее посещать уборную будет женщинам-астронавтам", — сообщили в NASA.





Обошлась вся эта конструкция космическому агентству в 23 миллиона долларов. Еще один такой туалет будет оборудован на капсуле Orion. Ее астронавты будут использовать, чтобы облететь Луну во время первой в истории пилотируемой миссии "Artemis".

Кроме туалета в этот раз на космическую станцию также отправят еду, косметику и инструменты для научных экспериментов.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какой будет будущая миссия NASA на Луну.

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