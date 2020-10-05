"Настала наша очередь служить Родине!"- Сын премьер-министра Армении записался в армию добровольцем

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Дмитрий Симоненко
Сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашот стал военнослужащим армии
страны. Об этом парень сообщил на своей странице в Facebook.
Facebook Ашот Пашинян
Известно, что мать Ашота, а также жена премьер-министра Армении Анна
Акопян поддержала сына в этом решении.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Нагорном Карабахе очередное обострение.
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