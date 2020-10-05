"Настала наша очередь служить Родине!"- Сын премьер-министра Армении записался в армию добровольцем

Сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашот стал военнослужащим армии страны. Об этом парень сообщил на своей странице в Facebook.

Facebook Ашот Пашинян

"Я только что записался добровольцем в Центральном военкомате. Уважаемые сослуживцы, настала наша очередь служить Родине", — пишет молодой человек.

Известно, что мать Ашота, а также жена премьер-министра Армении Анна Акопян поддержала сына в этом решении.

"Я ему сказала: "Да, сынок, надень форму и иди. Я тебя обожаю, но нет ничего благороднее, чем умереть за родину", — цитируют армянские СМИ слова Акопян.

Сообщается, что Ашоту Пашиняну едва исполнилось 20. Два года назад он был призван на срочную службу, летом этого года был демобилизирован.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Нагорном Карабахе очередное обострение.







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