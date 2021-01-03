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Названа страна, которая лидирует по темпам вакцинации от коронавируса

Израиль больше всех людей вакцинировал от недуга

сегодня, 13:50
Автор:

Владимир Лавский

Израиль лидирует среди стран, которые быстрее всех вакцинируют население от коронавируса. По состоянию на 1 января страна вакцинировала около 12% населения. Отслеживание уровня вакцинации против COVID-19 имеет решающее значение для понимания масштабов защиты от вируса и того, как вакцина распределяется среди населения планеты, свидетельствуют данные Оксфордского университета.

Названа страна, которая лидирует по темпам вакцинации от коронавируса

Израиль уже использовал более одного миллиона доз вакцины. На каждые сто граждан в Израиле приходится 11,55 доз препарата. Далее идет Бахрейн, где на сто граждан приходится 3,49 доз вакцины от коронавируса. В Великобритании на сто человек приходится 1,47 доз вакцины.

Всего в мире уже использовали около 11,4 млн доз вакцины, но это еще не говорит о том, что такое же количество людей получило прививки от коронавируса, ведь каждый человек нуждается в двух дозах вакцины.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине рекордно низкий рост заболеваемости на коронавирус. 


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