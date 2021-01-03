Названа страна, которая лидирует по темпам вакцинации от коронавируса

Израиль лидирует среди стран, которые быстрее всех вакцинируют население от коронавируса. По состоянию на 1 января страна вакцинировала около 12% населения. Отслеживание уровня вакцинации против COVID-19 имеет решающее значение для понимания масштабов защиты от вируса и того, как вакцина распределяется среди населения планеты, свидетельствуют данные Оксфордского университета.



Израиль уже использовал более одного миллиона доз вакцины. На каждые сто граждан в Израиле приходится 11,55 доз препарата. Далее идет Бахрейн, где на сто граждан приходится 3,49 доз вакцины от коронавируса. В Великобритании на сто человек приходится 1,47 доз вакцины.

Всего в мире уже использовали около 11,4 млн доз вакцины, но это еще не говорит о том, что такое же количество людей получило прививки от коронавируса, ведь каждый человек нуждается в двух дозах вакцины.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине рекордно низкий рост заболеваемости на коронавирус.





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