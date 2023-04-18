Не будет бесплатных бутылочек с водой, сладостей и шампанского в минибарах: на Испанских курортах вводят новые правила для туристов

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на данные The Sun.



На островах Испании хотят стать ближе к экологическим трендам

Дело в новом Законе, касающееся циркулярности и устойчивости в туризме Балеарских островов. Что сосредоточено на удобствах, которые не являются "загрязнительными". То есть речь идет о том, что власти предложили гостиницам отыскать альтернативные эковарианты, которые не будут приносить вред окружающей среде.

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Разрабатывать новые правила начали в прошлом году. Однако ввели их в 2023 году.

В отелях больше не будут выдавать одноразовые принадлежности, такие как: зубные щетки, шампуни, гели, расчески или бритвы, добавляет ресурс.

Чем заменят эти вещи, но заменят ли вообще, — не сообщают.

Также, согласно новым правилам, в номерах гостиниц больше не будет бесплатных бутылок с водой, шампанского, конфет, чая и фруктов.

Отменят и канцелярские принадлежности, такие как блокноты, ручки и карандаши.

Кроме того, в летнем турсезоне, на 28 пляжах Балеарских островов в Испании, посетителям запретили курить.

Речь шла на портале "Комментарии" и об отдыхе в украинских санаториях: где и за сколько можно отдохнуть. Марьяна Олеськив, председатель Государственного агентства развития туризма Украины, рассказала, какая ситуация с туристической отраслью сейчас в Украине. По ее словам, из-за перемещения переселенцев за пять месяцев 2022 вырос туристический сбор на 65%. Для пострадавших от войны украинцев и военнослужащих планируется создать реабилитацию в санаториях с привлечением финансирования международных фондов и организаций, говорит чиновница. Ранее реабилитацию финансировало государство для участников АТО и ООС.





