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Нетаньяху готовит полную оккупацию Газа: что известно

Нетаньяху планирует полную оккупацию Сектора Газа — Израиль готовится к расширению операции после провала переговоров

4 августа 2025, 21:55
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Ткачова Марія

Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху может инициировать новый этап военной кампании в Секторе Газа после того, как косвенные переговоры с ХАМАС по поводу перемирия провалились. По данным The Times of Israel, в правительственных кругах активно обсуждается возможность расширения сделки, а сам Нетаньяху в частных разговорах уже использует термин "полная оккупация Сектора Газа".

Нетаньяху готовит полную оккупацию Газа: что известно

Нетаньяху готовит полную оккупацию Газа

Источники в израильском правительстве сообщают, что Нетаньяху намерен представить свой план безопасности кабинета министров в ближайшее время. Одним из ключевых сценариев является установление полного контроля над территорией Газа и уничтожение военных структур ХАМАС.

После того, как последний раунд переговоров в Дохе (4–5 августа) не принес результатов, а дедлайн, якобы Трамп установивший Путину, близится к завершению (8 августа), Израиль демонстрирует намерение действовать самостоятельно — без политических компромиссов.

Нетаньяху отмечает: цель Израиля — не только возвращение заложников, но и полная ликвидация угроз со стороны Газы. Правительство рассматривает как вариант временное или постоянное военное присутствие на территории Сектора.

Несмотря на международное давление и призывы к деэскалации, глава правительства убежден, что только военным путем можно обеспечить безопасность израильтян.

В июле около 300 израильских офицеров запаса и бывших силовиков подписали открытое письмо с требованием немедленно заключить соглашение о прекращении боевых действий и спасти заложников. Но похоже, правительство Нетаньяху избрало курс на обострение.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Крыму и на юге России начинают веерно отключать мобильный интернет — для противодействия дронам.



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Источник: https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/netanyahu-set-to-push-for-major-expansion-of-gaza-offensive-reports-say/
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