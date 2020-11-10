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«Невыразимо тягостное соглашение» - премьер Армении рассказал о деталях договора о перемирии с Азербайджаном

В то же время, президент Азербайджана Ильхам Алиев, напротив, гордится подписанным договором

сегодня, 16:20
Автор:

Дмитрий Симоненко

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что подписал "невыразимо тягостное соглашение" с Россией и Азербайджаном, чтобы закончить войну за спорную территорию Нагорного Карабаха, всего через несколько часов после того, как азербайджанские власти заявили о том, что захватили стратегически-важный город региона Шуша.

«Невыразимо тягостное соглашение» - премьер Армении рассказал о деталях договора о перемирии с Азербайджаном

"Я принял трудное, чрезвычайно трудное решение лично для меня и всех нас. Я подписал декларацию с президентами России и Азербайджана о прекращении войны с 01:00 (по местному времени)", — говорится в заявлении Пашиняна, которое он разместил на своей странице в Facebook сегодня утром во вторник.

Заявив ранее в понедельник, что борьба за Шушу не окончена, Пашинян сказал, что принял решение подписать соглашение, основываясь на глубоком анализе военной ситуации и "убеждении в том, что в существующей ситуации это наилучший возможный исход". 

Выступая после объявления соглашения, президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что соглашение "вернет территории Армении без дальнейшего кровопролития". По его словам, все военные операции в регионе, находящемся на территории Азербайджана, но который населен и контролируется этническими армянами, прекращены.

"Сегодня я с гордостью подписываю это соглашение! Поздравляем азербайджанский народ!" — добавил Алиев.

В свою очередь, Президент России Владимир Путин заявил, что российские миротворческие силы будут размещены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и в коридоре, соединяющем регион с Арменией.

По его словам, соглашение о прекращении огня предусматривает обмен военнопленными и телами. Россия соседствует с Азербайджаном, но имеет альянс в сфере безопасности с Арменией. Москва несколько раз пыталась договориться о прекращении огня за последние несколько недель, но каждое соглашение быстро нарушалось.

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, какие выгоды получат все стороны после завершения конфликта в Нагорном Карабахе и какие выводы должна для себя сделать Украина. 



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Источник: https://edition.cnn.com/2020/11/09/europe/nagorno-karabakh-shusha-armenia-azerbaijan-russia-intl/index.html
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