«Невыразимо тягостное соглашение» - премьер Армении рассказал о деталях договора о перемирии с Азербайджаном

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Дмитрий Симоненко
Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что подписал "невыразимо тягостное соглашение" с Россией и Азербайджаном, чтобы закончить войну за спорную территорию Нагорного Карабаха, всего через несколько часов после того, как азербайджанские власти заявили о том, что захватили стратегически-важный город региона Шуша.
Заявив ранее в понедельник, что борьба за Шушу не окончена, Пашинян сказал, что принял решение подписать соглашение, основываясь на глубоком анализе военной ситуации и "убеждении в том, что в существующей ситуации это наилучший возможный исход".
Выступая после объявления соглашения, президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что соглашение "вернет территории Армении без дальнейшего кровопролития". По его словам, все военные операции в регионе, находящемся на территории Азербайджана, но который населен и контролируется этническими армянами, прекращены.
В свою очередь, Президент России Владимир Путин заявил, что российские миротворческие силы будут размещены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и в коридоре, соединяющем регион с Арменией.
По его словам, соглашение о прекращении огня предусматривает обмен военнопленными и телами. Россия соседствует с Азербайджаном, но имеет альянс в сфере безопасности с Арменией. Москва несколько раз пыталась договориться о прекращении огня за последние несколько недель, но каждое соглашение быстро нарушалось.
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