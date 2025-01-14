Норвегия отказалась принимать украинцев: что стало причиной

Правительство Норвегии расширило перечень областей, которые считают безопасными — так что жители этих регионов не смогут рассчитывать на коллективную защиту в Норвегии. Такое решение содержится в норвежском Директорате по делам иностранцев.

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Стоит отметить, что директорат утвердил еще несколько областей Украины, которые считают безопасными. С 13 января Норвегия считает безопасными Черкасскую, Черновицкую, Ивано-Франковскую, Хмельницкую, Кировоградскую, Киевскую (область, не город), Львовскую, Полтавскую, Ровенскую, Тернопольскую, Винницкую, Волынскую, Закарпатскую и Житомирскую области.

В случае, если человек, подающий заявку на защиту в Норвегии, проживал в "безопасной" области, то заявку будут рассматривать индивидуально. При этом критерии для получения индивидуальной защиты в Норвегии гораздо строже, чем для коллективной защиты.

В частности, будет учитываться, может ли украинская власть предоставить человеку защиту. Изменение касается только тех, кто обратился за защитой с 28 сентября 2024 года и не получил ответа на свое заявление до 13 января. А также обратившихся за защитой после 13 января 2025 года.

Напомним, что украинские пограничники, как писал портал "Комментарии", продолжают защищать государственную границу Украины. Не уменьшают количество пограничных нарядов даже на границе со странами ЕС и Молдовой.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире Ранок.LIVE рассказал, как изменилось количество попыток незаконно пересечь границу и какие маршруты выбирают беглецы. По его словам, еще с июля 2024 пограничники начали фиксировать постепенное уменьшение попыток незаконного пересечения границы и декабрь не исключение.



