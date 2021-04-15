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Нотр-Дам де Пари откроют через три года

На его реставрацию уже собрано 830 миллионов евро

сегодня, 03:00
Автор:

Ольга Чародий

Работы по обеспечению безопасности конструкций завершатся к концу лета, а далее начнется реставрация. Об этом заявил генерал французской армии, отвечающий за восстановление собора Нотр-Дам. По его словам,  собор, разрушенный пожаром, может быть вновь открыт в 2024 году.

Нотр-Дам де Пари откроют через три года

Нотр-Дам де Пари (фото из открытых источников)

"Очевидно, что территория вокруг собора будет далека от завершения, и, возможно, строительство шпиля не будет завершено, но собор снова станет местом поклонения, и это наша цель", – говорится в сообщении.

Планируется, что работы по обеспечению безопасности конструкций завершатся к августу текущего года, после чего начнется реставрация, на которую уже собрано 830 млн евро.

Стало известно, что 15 апреля к Собору Парижской богоматери приедет президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с министром культуры, чтобы оценить ход восстановительных работ. 

Эксперты назвали прогноз генерала излишне оптимистичным.

Напомним, В соборе Нотр-Дам де Пари через высокую температуру воздуха разрушаются каменные своды. Об этом сообщает Le Figaro. Министерство культуры Франции сообщает, что во время аномальной жары были зафиксированы падения камней со свода собора. Службы, привлеченные к восстановлению собора, были вынуждены частично возобновить работы по укреплению здания несмотря на недавний запрет. Работы на объекте были приостановлены 13 августа. Причина — свинцовое загрязнение прилегающих к собору территорий, которое появилось после пожара. Строители вернутся к полноценным работам только после полной очистки территорий, не ранее 23 августа.

Ранее архитектор вместе с министром культуры Франции Франком Р'єстером провели осмотр Нотр-Даму.



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