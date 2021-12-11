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Новый симптом "Омикрона": о чем рассказали пациенты

Пациенты, больные Omicron-коронавирусом, говорят то, что у них появилась потливость ночью

11 декабря 2021, 23:29
Автор:

Козлова Альбіна
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Пациенты, инфицировавшиеся штаммом Omicron жалуются на новый симптом, который беспокоит их ночью. По их словам, они начали потеть во время сна. Об этом пишет The Mirror.

Новый симптом "Омикрона": о чем рассказали пациенты

Ученые назвали симптомы инфицирования Омикроном, фото из открытых источников

Такой симптом отличает реакцию организма на эту мутацию коронавируса от других штаммов. Больные рассказали, что они ночью потеют сильно, что ночная одежда и белье промокают. Ранее сообщалось о симптомах, среди которых: боль в теле, сухой кашель, лихорадка.

На брифинге Департамента здравоохранения Южной Африки врач Унбен Пиллей рассказал о новых симптомах у больных. Однако ученые добавляют, что рано говорить о том, как вакцины действуют против Омикрона. Пока врачи говорят, что есть обнадеживающие признаки, что нынешние вакцины обеспечат определенную защиту от нового штамма вируса.

Некоторые ученые склоняются к мнению, что от нового варианта понадобится четыре или более уколов вакцины. Кроме того, разработчикам придется производить новую вакцину. Из-за появления новых мутаций никто не может спрогнозировать дальнейшее развитие пандемии и спрогнозировать ее завершение.

Согласно данным, обнародованным в пятницу вечером, было зафиксировано три случая заболевания новым штаммом в Нортумберленде, два в Ньюкасле и один в Миддлсбро – все на основе положительных тестов за неделю.

Агентство здравоохранения Великобритании (UKHSA) сообщило, что ожидает, что к концу декабря в Великобритании будет более одного миллиона случаев заболевания новым вариантом, а Omicron будет доминирующим штаммом Covid.

Как сообщал портал "Комментарии", названы три основных симптома инфицирования Омикроном.


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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/unusual-symptom-new-covid-omicron-25673954
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