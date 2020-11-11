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Обнародован рейтинг лучших городов мира

Киев вошел в ТОП-100 лучших

сегодня, 02:30
Автор:

Елизавета Черных

Компания Resonance, которая специализируется на туризме и недвижимости, обнародовала рейтинг лучших городов планеты.  Эксперты компании исследовали и сравнили сто городов с миллионным населением по всему миру, и по 25 критериям отобрала, по их мнению, лучшие. 

Обнародован рейтинг лучших городов мира

ФОТО: РИА Новости

Среди критерий отбора специалисты отметили климатические и погодные условия, количество озелененных зон и достопримечательность, упоминания город в социальных сетях, уровень доходов и безработицы и даже случаи зараженности коронавирусной инфекцией среди населения.

Известно, что Лондон, как и прошлые пять лет, занимает первое место в топе городов.

В десятку лучших также вошли: Нью-Йорк, Париж, Москва, Токио, Дубай, Сингапур, Барселона, Лос-Анджелес и Мадрид.

В список лучших городов попал и Киев — он занял 87 в рейтинге от  Resonance. В компании отметили, что украинская столица — одна из самых ярких и красивых в Европе. Город также назвали "живой энциклопедией славянской истории". 

К слову, Киев впервые вошел в рейтинг лучших городов от Resonance благодаря тому, что занял 28 место в их рейтинге "Достопримечательности".

Как сообщали "Комментарии" ранее, сразу три украинские компании оказались в мировом рейтинге Pharma. 




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Источник: https://www.bestcities.org/rankings/worlds-best-cities/
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