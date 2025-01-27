Не так давно Израиль сохранял нейтральную позицию по военной помощи Украине, воздерживаясь от поставок оружия, его продаж или разрешения на реэкспорт вооружений из других стран. Однако есть признаки того, что ситуация могла измениться, сообщает Defense Express.

Израильское оружие. Фото: из открытых источников

Об этом свидетельствуют зафиксированные полеты американских военно-транспортных самолетов. Как отмечает OSINTdefender в X (Twitter), на прошлой неделе несколько самолетов ВВС США отправились с авиабазы Рамштайн в Германии в базу Хацерим в Израиле, а впоследствии – в польский аэропорт Жешув, который является основным логистическим узлом для поставок вооружений Украине от союза.

Другой важной деталью является правительственная инициатива в Израиле, появившаяся осенью 2024 года, предусматривающая передачу Украине захваченного в ХАМАС и Хезболлы оружия.

Эксперты отмечают, что такой шаг может быть обусловлен прагматичным подходом: Израиль может сэкономить средства, которые потратил бы на утилизацию этого оружия, и передать его Украине как часть своего ответа России, снабжавшей вооружением террористической группировкой.

"Кремль активно сотрудничает с Хезболлой и принимает лидеров этой группировки, а также является стратегическим союзником Ирана, цель которого — уничтожение Израиля", — говорится в материале.

Следует отметить, что основным поставщиком оружия для Хезболлы и ХАМАС именно Россия и Иран.

Отмечается, что в ходе операций в южном Ливане Израиль захватил более 85 тысяч единиц вооружения и военной техники Хезболлы, включая РСЗО, пикары с зенитными ракетами и пулеметами, гранатометы, противотанковые комплексы и минометы.

Кроме того, Израиль даже рассматривал возможность создания специальных подразделений, вооруженных российскими противотанковыми комплексами Корнет и иранскими ПТРК Almas, после захвата значительного количества трофейного вооружения.

Портал "Комментарии" писал, что Россия не допустит получения Киевом ядерного оружия. Соответствующее заявление сделал Владимир Путин на пресс-конференции на саммите ОДКБ в Казахстане.