Пандемия столкнет в абсолютную нищету 150 млн людей

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Дмитрий Симоненко
aa.com.tr
Издание, опираясь на исследования Всемирного банка, пишет, что в результате кризиса в течение 2020-2021 годов, 150 млн людей окажутся за чертой бедности, и их жизнь окажется в опасности. За последние 22 года количество бедных в мире снова возрастет, а успехи, достигавшиеся годами, будут сведены на нет.
Так, известно, что с начала 1990-х годов количество людей, живущих на грани абсолютной бедности, уменьшилось в 4 раза — с 35% до примерно 8,4%. Такие цифры стали результатом экономического подъема в Китае, а также в результате прогресса во многих других развивающихся странах и странах с пороговой экономикой, например, в Индии или Индонезии.
Теперь же, согласно прогнозам Всемирного банка, число живущих в экстремальной бедности людей возрастет с 8,4% до 9,1% при падении показателей мировой экономики на 5% в 2020 году. Если же они сократятся на 8%, то доля бедного населения увеличится до 9,4%.
Это значит, что к концу 2020 году менее чем на 1,9 доллара в день в мире будет жить на 60-87 млн людей больше, чем в прошлом, 2019 году. В конце 2021 года эта цифра увеличится на 111-150 млн людей.
Особенно это скажется на районах Африки к югу от Сахары и Южную Азию, ведь именно там проживает почти 90% тех, кто окажется за чертой абсолютной бедности. Там расположены 20 беднейших стран мира, 40% населения которого живет меньше чем на 1,9 доллара в день, 70% — меньше чем на 3,2 доллара в день.
Впрочем, не будем забывать о некоторых положительных моментах. Так, Кения направила на борьбу с пандемией весь бюджет правительства и администрации, выделенный для покрытия командировочных расходов. В то же время деньги, полученные благодаря борьбе с коррупцией, целенаправленно используются для поддержки беднейших слоев населения. Афганское правительство представило программу помощи бедным слоям населения — эти семьи получат продукты питания и средства гигиены на сумму 50-100 долларов. В Бангладеш правительство проявляет поддержку мелких и средних предприятий, на долю которых приходится 20% ВВП.
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