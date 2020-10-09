Пандемия столкнет в абсолютную нищету 150 млн людей

"Впервые за 20 лет во всем мире вырастет количество людей, живущих в нищете. Пострадают прежде всего два региона, однако необычный подход одной из стран дает надежду", — пишет немецкое издание Die Welt.

aa.com.tr

Издание, опираясь на исследования Всемирного банка, пишет, что в результате кризиса в течение 2020-2021 годов, 150 млн людей окажутся за чертой бедности, и их жизнь окажется в опасности. За последние 22 года количество бедных в мире снова возрастет, а успехи, достигавшиеся годами, будут сведены на нет.

"Пандемия и глобальная рецессия могут привести к тому, что 1,4% мирового населения окажутся в крайней нищете", — говорит глава Всемирного банка Дэвид Малпасс. При этом, подчеркивает Малпас, минимумом, который необходим человеку для выживания, считается сумма в 1,9 доллара в день.

Так, известно, что с начала 1990-х годов количество людей, живущих на грани абсолютной бедности, уменьшилось в 4 раза — с 35% до примерно 8,4%. Такие цифры стали результатом экономического подъема в Китае, а также в результате прогресса во многих других развивающихся странах и странах с пороговой экономикой, например, в Индии или Индонезии.

Теперь же, согласно прогнозам Всемирного банка, число живущих в экстремальной бедности людей возрастет с 8,4% до 9,1% при падении показателей мировой экономики на 5% в 2020 году. Если же они сократятся на 8%, то доля бедного населения увеличится до 9,4%.

Это значит, что к концу 2020 году менее чем на 1,9 доллара в день в мире будет жить на 60-87 млн людей больше, чем в прошлом, 2019 году. В конце 2021 года эта цифра увеличится на 111-150 млн людей.

Особенно это скажется на районах Африки к югу от Сахары и Южную Азию, ведь именно там проживает почти 90% тех, кто окажется за чертой абсолютной бедности. Там расположены 20 беднейших стран мира, 40% населения которого живет меньше чем на 1,9 доллара в день, 70% — меньше чем на 3,2 доллара в день.

"Таким образом, текущий кризис ударит прежде всего по тем, кто и так уже живет в бедности. В результате пропасть между богатыми и бедными может стать еще более широкой. Первые данные показывают, что кризис приведет к увеличению неравенства во многих регионах мира", — говорит глава Всемирного банка Малпасс.

Впрочем, не будем забывать о некоторых положительных моментах. Так, Кения направила на борьбу с пандемией весь бюджет правительства и администрации, выделенный для покрытия командировочных расходов. В то же время деньги, полученные благодаря борьбе с коррупцией, целенаправленно используются для поддержки беднейших слоев населения. Афганское правительство представило программу помощи бедным слоям населения — эти семьи получат продукты питания и средства гигиены на сумму 50-100 долларов. В Бангладеш правительство проявляет поддержку мелких и средних предприятий, на долю которых приходится 20% ВВП.



"Тем не менее, важнейшим и наиболее эффективным инструментом сокращения бедности было бы скорое окончание глобальной рецессии и сильный конъюнктурный подъем. Это пошло бы на пользу всем — и беднейшим слоям населения в Африке и Азии, и экономически слабым группам в наших широтах", — резюмирует Die Welt.

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