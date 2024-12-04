Пашинян заявил о точке невозврата в отношениях с ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что возвращение Армении в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) невозможно. Об этом он сообщил во время правительственного часа, передает Armenpress .

Никол Пашинян (фото из открытых источников)

В своем заявлении Пашинян ответил на вопросы депутата фракции "Гражданский договор" Давида Карапетяна, упомянувшего слова президента России Владимира Путина. Российский лидер ранее отмечал, что ОДКБ не могла вмешаться в события в Нагорном Карабахе, поскольку не было нападения на Республику Армения, и подчеркнул, что Армения поддерживает все документы, принятые в рамках организации. Карапетян поинтересовался, не противоречит ли это заявлению Армении о прекращении участия в деятельности ОДКБ.

Пашинян пояснил, что в 2021-2022 годах Армения испытала территориальные посягательства и агрессию, после чего обратилась в ОДКБ с призывом о помощи, однако получила неоднозначный ответ.

"Наша позиция очень четкая: в 2021 и 2022 годах имели место территориальные посягательства и агрессия против Армении. Когда произошло посягательство, мы сказали: уважаемые коллеги, и красная линия, о которой вы говорили, пересечена. После этого они сказали: знаете, кажется, граница не была делимитирована? Здесь мы сказали: в таком случае, где проходит красная линия, покажите зону ответственности ОДКБ в Республике Армения. Они не показали. И моя реакция, которую я публично озвучил, была такой: если у ОДКБ нет зоны ответственности в Армении и не может показать эту линию, то ОДКБ как организация не существует", – заявил Пашинян.

Премьер добавил, что Армения заморозила свое участие в деятельности ОДКБ, прекратив высказывать позицию по решениям организации из уважения к другим участникам.

"Мы не просто накладываем вето на любой документ, потому что, по сути, мы уже считаем себя вне ОДКБ, и пусть они принимают такие решения, которые хотят. Мы не вмешиваемся в их дела из уважения наших коллег. Но еще раз говорю, в том числе и разрыв между этими событиями и их публичным взаимным высказыванием делает возвращение Республики Армения в ОДКБ все более тяжелым, если не сказать невозможным. Думаю, что здесь мы перешли точку невозврата", – подытожил Пашинян.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Пашинян набросился с обвинениями в ОДКБ