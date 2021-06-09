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Первая страна в мире признала биткоин законным платежным средством: что известно

Использование криптовалюты не будет обязательным для физических лиц

9 июня 2021, 19:57
Автор:

Корольова Аліна

В Сальвадоре приняли биткоин как законное платежное средство. Это первая страна в мире, которая легализовала криптовалюту. Об этом сообщает издание Reuters.

Первая страна в мире признала биткоин законным платежным средством: что известно

Биткоин как платежное средство. Фото: unsplash.com

Идея введения в Сальвадоре битокина принадлежит президенту Найибу Букеле. Во время голосования его предложение набрало 62 из 84 голосов, поэтому законодатели утвердили закон о криптовалюте.

Найиб Букеле выступает активным сторонником биткоинов. Он позиционирует использование криптовалюты как хорошую возможность помочь гражданам Сальвадора, проживающим за рубежом, осуществлять денежные переводы домой. При этом доллар тоже останется законным платежным средством.

Незадолго до голосования президент написал в Twitter, что легализация биткоина принесет стране "финансовую доступность, инвестиции, инновации и повлияет на экономическое развитие и туристическую сферу".

Букеле заверил, что использование криптовалюты не является обязательным для физических лиц и не будет угрожать пользователям.

По его словам, правительство гарантирует конвертируемость в доллары при транзакции через траст, созданный в банке развития страны BANDESAL.

Использование биткоина как законного платежного средства вступит в силу через 90 дней.

Согласно закону, фирмы должны принимать биткоин как способ оплаты товаров и услуг. Налоговые отчисления тоже можно оплатить криптовалютой.

Издание "Комментарии" ранее писало, что создатель биткоина под псевдонимом Сатоши Накамото вошел в рейтинг самых богатых людей мира.

По разным данным, он обладает от 750 тысяч до 1,1 миллиона виртуальной валюты BTC. Однако сам Сатоши Накамото остается таинственной фигурой, ведь о нем почти ничего неизвестно. Существует даже предположение, что под этим псевдонимом скрывается группа людей.


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Источник: https://www.reuters.com/world/americas/el-salvador-approves-first-law-bitcoin-legal-tender-2021-06-09/
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