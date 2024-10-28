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Пощечина демократическому миру: как Гутерреш унизил ООН

Визитом в Россию Антониу Гутерреш понизил статус ООН

сегодня, 23:09
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Марьян Ощановский

Визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на саммит БРИКС в Казани стал пощечиной для демократического мирового сообщества, считает политический эксперт Александр Антонюк.

Пощечина демократическому миру: как Гутерреш унизил ООН

Генсек ООН посетил саммит БРИКС в России. Фото из открытых источников

По словам политолога, поездка Гутерреша в Россию отражает положение ООН, в котором сегодня находится эта организация.

"ООН окончательно превращается в инфантильную организацию, вообще ни на что не влияющую. ООН фактически превращается в просителя, с которым не считаются сильные государства. Поведение Гутерреша отражает состояние дел представляемой им организации. Происходящее с ООН очень сильно напоминает историю упадка Лиги Наций", — рассказал Александр Антонюк.

Он отметил, что в защиту ООН можно сказать лишь то, что ООН – не единственная международная организация, потерявшая остатки своего авторитета после российского вторжения в Украину, поскольку аналогичная ситуация сложилась с Красным Крестом и МАГАТЭ.

"Визит Антониу Гутерреша в РФ определенно снизил статус ООН на международной арене. ООН окончательно лишается авторитета и возможности влиять на любые важные процессы в мире", — добавил эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики оккупировали город Горняк на Покровском направлении, сообщил военный с позывным "Мучной". "Покровское направление: враг смог забрать весь Горняк под свой контроль. В месте еще остаются наши казаки в подвалах, судьба которых неизвестна. Другие, кто смог, отошли к Кураховке, за которую уже начинаются бои", — сообщил военнослужащий.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что встреча генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с Владимиром Путиным противоречат линии ООН по поддержке работы Международного уголовного суда, заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Он процитировал фрагмент рекомендаций по потенциальным встречам представителей секретариата ООН с лицами, по которым МКС выдал ордер на арест. Соответствующие указания утвердил предшественник Гутерриша в должности Пан Ги Мун.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KxocP4TIDoc
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