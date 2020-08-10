Правительство Ливана решило уйти в отставку: СМИ узнали причину

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб в понедельник, десятого августа, объявит о решении правительства уйти в отставку в полном составе. Об этом агентству Reuters заявил министр здравоохранения страны Хамад Хасан.

Глава правительства Хасан Диаб планируется по телевидению обратиться к жителям страны в 19.30 по киевскому времени. Во время эфира он и объявит о данном решении.

На данный момент все министры Ливана написали заявления об отставке. По словам Хамада Хасана, отставка - это не попытка убежать от ответственности, а возможность прекратить то, что сейчас происходит в стране. Также министр здравоохранения надеется, что полицейские привлекут к ответственности всех виновных в беспорядках.

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