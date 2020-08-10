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Правительство Ливана решило уйти в отставку: СМИ узнали причину

Постоянные беспорядки в стране вынуждают действовать агрессивно

10 августа 2020, 18:29
Автор:

Владимир Лавский
Правительство Ливана решило уйти в отставку: СМИ узнали причину

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб в понедельник, десятого августа, объявит о решении правительства уйти в отставку в полном составе. Об этом агентству Reuters заявил министр здравоохранения страны Хамад Хасан.

Глава правительства Хасан Диаб планируется по телевидению обратиться к жителям страны в 19.30 по киевскому времени. Во время эфира он и объявит о данном решении.

На данный момент все министры Ливана написали заявления об отставке. По словам Хамада Хасана, отставка - это не попытка убежать от ответственности, а возможность прекратить то, что сейчас происходит в стране. Также министр здравоохранения надеется, что полицейские привлекут к ответственности всех виновных в беспорядках. 

Ранее "Комментарии" писали о возможной причине взрывов в Бейруте, которую озвучил президент Ливана. 

Президент Ливана Мишель Аун озвучил новую возможную причину мощных взрывов в порту Бейрута, которые унесли жизни минимум 157 человек. Политик считает, что катастрофа могла произойти из-за ракетного удара. 



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