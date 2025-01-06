Приднестровье может остаться без электроэнергии: Молдова сообщила о серьезной угрозе

Энергетическая система самопровозглашенного Приднестровья сталкивается с серьезной угрозой полного коллапса из-за перегрузки, вызванной прекращением поставок российского газа. По данным издания NewsMaker, Константин Боросан, госсекретарь Министерства энергетики Молдовы, указал, что дефицит электроэнергии в регионе достигает 30%.

Приднестровье может полностью остаться без света. Фото: УНН

"Максимальная нагрузка на систему сейчас составляет 219 мегаватт. В то же время максимальная мощность находящейся под контролем Приднестровья Молдовской ГРЭС и Дубоссарской ГЭС не превышает 154 мегаватт, что создает дефицит в 65 мегаватт", — говорится в сообщении.

По словам Боросана, для управления дефицитом электроэнергии применяются отключения для потребителей, уличного освещения, водоснабжающих систем, промышленных зон и аграрных предприятий.

"Если не отключить необходимое количество потребителей, существует реальная угроза полного выхода из строя энергосистемы, поскольку распределительные сети на Левом берегу уже перегружены", — отметил он.

1 января на фоне прекращения транзита российского газа через Украину в Приднестровье были объявлены массовые отключения газа и отопления.

Также в регионе введено чрезвычайное экономическое состояние сроком на 30 суток из-за возможной гуманитарной катастрофы вследствие прекращения поставок российского газа через территорию Украины. Власти Приднестровья отказались от европейских поставок газа и гуманитарной помощи от Запада, невзирая на критическую ситуацию в коммунальной сфере.

Ранее портал "Комментарии" писал, что внешнеполитическое ведомство Молдовы вручило новоназначенному послу России Олегу Озерову ноту протеста из-за российского вмешательства в выборы и падения двух российских беспилотников, обломки которых на днях были найдены в районах страны.