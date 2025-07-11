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Путин добивается госпереворота в еще одной стране: о чем идет речь

Россия привлекает армянских граждан на своей территории в службу на военной базе в городе Гюмри, которая может стать отправной точкой для потенциального переворота против действующей власти Армении

11 июля 2025, 09:10
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Клименко Елена

Правозащитник и аналитик политических процессов на Кавказе Магомед Ториев предупреждает: Россия может попытаться организовать государственный переворот в Армении в ближайшее время. Об этом он заявил в интервью изданию "Главком", комментируя усилия Кремля по удержанию влияния в регионе.

Путин добивается госпереворота в еще одной стране: о чем идет речь

Фото: из открытых источников

Ториев отметил, что РФ активно вербует этнических армян, проживающих в Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Ростовской области. Их привлекают к службе на российской военной базе, расположенной в армянском городе Гюмри. По его мнению, именно оттуда может стартовать новая фаза антиправительственного переворота.

"После неудачной попытки переворота со стороны представителей духовенства Россия, похоже, переходит к следующему этапу – сценарию военного путча", – отмечает Ториев.

Особую угрозу, по его словам, представляют так называемые "герои Карабаха" — группы ветеранов, десятилетиями пользовавшихся мифом о своей победе над Азербайджаном. Их Кремль активно поддерживает, используя в качестве потенциального инструмента дестабилизации изнутри. В таком случае, считает эксперт, Россия может попытаться выступить в роли "миротворца" — после запуска переворота, инициированного ею же.

В то же время Ториев подчеркнул, что премьер Армении Никол Пашинян вынужденно балансирует между внешними и внутренними угрозами. Именно поэтому российская база в Гюмре по-прежнему функционирует, хотя особого желания сохранять российское военное присутствие у него нет.

"Пашинян стремится к миру и стабильности. Он ведет переговоры с Азербайджаном, встречается с Эрдоганом, и этим противостоит голосам, призывающим к новой войне за Карабах или провоцирующим конфликт с Турцией. Эти радикалы, по сути, играют на руку Кремлю", — подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что Россия использует дипломатические контакты с Соединенными Штатами, чтобы уменьшить фокус Вашингтона на войне в Украине и навязать повестку дня, ориентированную на восстановление двусторонних отношений. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).



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Источник: https://glavcom.ua/world/world-politics/rosija-hotuje-derzhavnij-perevorot-u-virmeniji-ekspert-zrobiv-poperedzhennja-1067608.html
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