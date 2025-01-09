Путин и Ким Чен Ин такого не ожидали: армия РФ и КНДР понесли существенные потери на Курщине

Россия активно пытается вытеснить украинскую армию из Курской области, но сама несет значительные потери. Лишь в одном из населенных пунктов, Махновцы, они потеряли в батальон пехоты, среди которых были как северокорейские солдаты, так и российские десантники. Об этом пишет Forbes.



В частности, Махновка перешла под контроль ВСУ еще в конце лета, но сейчас этот населенный пункт стал центром ожесточенных боев. В Интернете появились кадры, на которых российские и северокорейские войска входят в село, подвергаясь обстрелам от украинских пехотинцев, танков и беспилотников.

Фото: Reuters

Аналитик Forbes Эндрю Перпетуа подтвердил информацию, которую ранее озвучил президент Владимир Зеленский, по поводу больших потерь России и Северной Кореи в этом районе. Перпетуа добавил, что на одном из видео он увидел, как целый российский батальон попадает под обстрел, а сами потери составили более 400 человек за один день.

Фронт между Махновкой и Плеховым, хотя и не горячей точкой Курской дуги, оказался местом особо жестоких боев. 14 декабря 2024 года Россия совершила трехволновую атаку, в результате которой более 500 северокорейских пехотинцев выбили 100 украинских военных из села. Однако в это время северокорейцы стали жертвами украинских беспилотников и артиллерии.

Журналист Андрей Цаплиенко утверждает, что северокорейцы потеряли более половины своих сил во время этой атаки. Российская попытка захватить Махновку несколько дней назад была еще более катастрофической. В ходе этих боев украинские войска сумели продвинуться на небольшое расстояние, несмотря на многочисленные потери россиян.

Forbes также сообщает о чрезвычайно больших потерях среди войск РФ и КНДР, начинающих серьезно влиять на двухмесячное наступление России на Курск. Украинский Центр оборонных стратегий отмечает, что активизация боевых действий на Курщине достигла пика, что заставляет агрессора тратить все свои ресурсы, что крайне невыгодно для них.

"Если интенсивность боев сохранится еще несколько дней, Россия потребует быстрого пополнения своих сил, которое можно будет осуществить только путем опрокидывания войск с других фронтов", — отмечают эксперты.

Ранее портал "Комментарии" писал, что кремлевский режим планирует создать группировку войск в Курской области для контрнаступления в соотношении 5 к 1, но на данный момент эта пропорция, вероятно, еще не достигнута.