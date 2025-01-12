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Разведка в Сеуле подтвердила взятие в плен военных Северной Кореи

Один из военных КНДР не получал пищи и воды в течение четырех-пяти дней перед попаданием в плен, говорится в докладе NIS.

сегодня, 17:35
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Клименко Елена

9 января в Курской области России были захвачены два северокорейских солдата, подтвердила Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS). Один из пленных во время допроса заявил, что прибыл в Россию в ноябре, где прошел военную учебу в рядах российских вооруженных сил. Об этом сообщает агентство Yonhap 12 января.

Разведка в Сеуле подтвердила взятие в плен военных Северной Кореи

Армия КНДР. Фото: Офис Президента

Согласно его показаниям, солдаты из Северной Кореи понесли значительные потери при участии в боевых действиях на стороне России против Украины. Пленный также подтвердил информацию, что сначала считал свою отправку в Россию военными учениями, и только по прибытию понял, что его направили в зону активных боевых действий. Один из военных КНДР не получал пищи и воды в течение четырех-пяти дней перед попаданием в плен, говорится в докладе NIS.

Об захвате северокорейских военных 11 января сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, пленных доставили в Киев, где они уже дают показания следователям СБУ. Зеленский также отметил, что взятие этих солдат в плен было сложной операцией, ведь обычно Россия и Северная Корея пытаются уничтожить показания своего участия в войне, ликвидируя раненых.

До этого украинские военные демонстрировали кадры задержания северокорейских солдат в Курской области РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский также уточнил, что это впервые, когда ВСУ удалось взять в плен двух военных КНДР в России, и добавил, что СБУ обнародует детали этого захвата позже.

Портал "Комментарии" уже писал, что пропагандистка Ольга Скабеева отреагировала на информацию о том, что Силы обороны взяли в плен двух военных КНДР, воевавших против украинских военных в Курской области.



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Источник: https://en.yna.co.kr/view/AEN20250112000651315?section=nk/nk
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