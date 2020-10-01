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Россия, США и Франция опубликовали совместное заявление по ситуации в Карабахе

Трое мировых лидеров высказали единую позицию - прекращение огня

1 октября 2020, 16:19
Автор:

Владимир Лавский

Российские, американские и французские президенты совместно высказались о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает телеграм-канала Mash. 

Россия, США и Франция опубликовали совместное заявление по ситуации в Карабахе

"Мы скорбим о погибших и выражаем соболезнования семьям убитых и раненых. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооружёнными силами участвующих сторон. Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ", — идет речь в заявлении. 

Позже президент Турции Эрджеп Эрдоган высказал свою позицию. 

"Недопустимо, чтобы минская группа сейчас требовала прекращения огня в Карабахе. Для нас неважны призывы двуличных стран, игнорирующих оккупацию Карабаха", — заявил Эрдоган. 

Как ранее сообщали "Комментарии", Армения сообщила, что азербайджанский вертолет упал на территории Ирана. 




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