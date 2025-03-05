Российское подсанкционное судно осуществляло перевозку оружия из Сирии через Ла-Манш, – The Times

Находящееся под санкциями российское грузовое судно "Балтик лидер" на этой неделе перевезло военную технику из Сирии через Ла-Манш. На борту находились члены экипажа в военной форме, а судно сопровождало русский военный корабль. Об этом сообщает The Times.

Фото: из открытых источников

Фотографии, сделанные журналистами с рыболовного судна, показывают вооруженных офицеров и членов экипажа на борту военного корабля, когда он проходил через южную часть Ла-Манша.

"Балтик лидер", на который США наложили санкции из-за транспортировки оружия для российских военных, перевез партию техники с российской базы в Тартусе, поскольку Россия выводит свое оборудование в рамках сокращения военного присутствия в Сирии.

Издание отмечает, что это уже третье судно в месяц, которое перевозит российское оружие из Сирии через Ла-Манш. Еще два таких судна ожидаются в ближайшие недели. Россия направила военный корабль "Бойкий" для сопровождения "Балтик лидер", где можно было увидеть моряков, сжигающих секретные документы и контролирующих корабельные пулеметы.

Королевский военно-морской флот Великобритании регулярно следит за российскими судами, проходящими через Ла-Манш. После этих двух кораблей следовали британский HMS Somerset и бельгийский военный корабль BNS Crocus.

Отмечено, что регулярные поставки оружия между Сирией и Россией получили прозвище "Сирийский экспресс" и по этому маршруту доставляют оружие из российских баз на Ближнем Востоке для войны в Украине.

Эти корабли обычно охраняются вооруженными силами, но неизвестно, есть ли российские военные, морская пехота или частные военные подрядчики. Во вторник на палубе "Балтик лидер" были замечены мужчины в военной форме.

На спутниковых снимках порта Тартус, сделанных 1 февраля, видно, что судно Балтик лидер загружается рядом с военной техникой. Хотя именно груз не виден, на снимках отчетливо видны тяжелые артиллерийские пушки, транспортные средства и грузовые контейнеры, ожидающие транспортировки.

Как уже писали "Комментарии", прощальные санкции администрации Джо Байдена против российской нефтяной промышленности не мешают ей продолжать вывоз нефти из своих портов. Однако санкции мешают продавать российское топливо и выгружать его в порты покупателей.