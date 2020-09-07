Саакашвили согласился стать премьером Грузии: известны условия

Нынешний председатель исполнительного комитета реформ Украины и експрезидент Грузии Михаил Саакашвили согласился стать премьер-министром в случае победы оппозиционной коалиции на парламентских выборах 31 октября. Об этом Саакашвили сообщил на своей странице в Facebook.

"Я дал согласие на предложение объединенной грузинской оппозиции стать премьер-министром после победы на парламентских выборах 31 октября", - говорится в сообщении.

Фото : https://s0.rbk.ru

При этом Саакашвили подчеркивает, что согласился занять пост не на полный срок, а "на стабилизационный период, пока нам не удастся преодолеть глубокий кризис, в котором сейчас находится Грузия".

Он также подчеркнул, что не избегает выполнения обязанностей по должности, занимаемой в Украине.

"Мы готовимся к очередному заседанию Нацсовета, на которое у нас очень важная повестка дня. Мы предложим на заседании комплексные реформы недропользования, подключение к электричеству, судебную реформу и реформу ДАСИ. Кроме того, вскоре Парламент рассмотрит предложенные нами ранее реформу таможни, введение налога на выведенный капитал и реформу приватизации. Также я продолжаю поездки по Украине и работаю в штатном режиме".

Саакашвили подчеркнул, что имеет две родины, и будет работать в интересах двух государств - Украины и Грузии.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Саакашвили встречался с бывшим главой Офиса президента и депутатом из "Слуги народа".





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