Среди похищенных пиратами моряков могут быть украинцы: что известно

Пираты захватили в заложники шесть человек экипажа транспортного корабля. Среди них был польский моряк. В Министерстве иностранных дел Польши создали группу по антикризисному управлению для контакта с правоохранителями, которые патрулируют воды Гвинейского залива. Об этом пишет polsatnews.

Фрегат Esbern Snare в Гвинейском заливе, фото из Twitter Anders Fridberg / Forsvaret

Польские власти вышли на контакт с владельцем корабля. Известно, что контейнеровоз двигался в водах залива под флагом Либерии. Инцидент произошел 13 декабря вблизи острова Биоко, который принадлежит Экваториальной Гвинее.

На нападение пиратов на "Тонсберг" отреагировал датский фрегат Esbern Snare. Датские моряки патрулируют воды Гвинейского залива, чтобы защитить корабли от нападений пиратов. За лодкой пиратов следовал вертолет датчан до территории Нигерии.



Сообщается, что один из похищенных получил ранение нижней конечности во время борьбы с пиратами. По данным The Loadstar, среди похищенных моряков, кроме поляков, есть лица украинской и филиппинской национальностей.

" Отмечается, что похищенный экипаж – поляки, украинцы и филиппинцы, а детали происшествия остаются нечеткими и могут изменяться", — говорится в сообщении.

В отчетах консультанта по безопасности Dryad Global сначала сообщалось, что шесть членов экипажа пропали без вести, но позже они сменили число пропавших на девять.

По словам представителя Министерства иностранных дел Польши Лукаша Ясина, сейчас проводятся переговоры для разрешения ситуации. По данным Международного морского бюро (IMB), в 2020 году из 135 моряков, похищенных по всему миру, 130 были похищены в Гвинейском заливе, что является рекордом для этого района.

Как сообщал портал "Комментарии", украинцу грозит пожизненное лишение свободы в Польше.

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