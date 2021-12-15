logo

BTC/USD

46794.85

ETH/USD

3684.69

LTC/USD

142.24

USD/UAH

27.30

EUR/UAH

30.90

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Остальной мир Среди похищенных пиратами моряков могут быть украинцы: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Среди похищенных пиратами моряков могут быть украинцы: что известно

В Гвинейском заливе пираты напали на контейнеровоз "Тонсберг" и взяли заложников

сегодня, 17:20
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Пираты захватили в заложники шесть человек экипажа транспортного корабля. Среди них был польский моряк. В Министерстве иностранных дел Польши создали группу по антикризисному управлению для контакта с правоохранителями, которые патрулируют воды Гвинейского залива. Об этом пишет polsatnews.

Среди похищенных пиратами моряков могут быть украинцы: что известно

Фрегат Esbern Snare в Гвинейском заливе, фото из Twitter Anders Fridberg / Forsvaret

Польские власти вышли на контакт с владельцем корабля. Известно, что контейнеровоз двигался в водах залива под флагом Либерии. Инцидент произошел 13 декабря вблизи острова Биоко, который принадлежит Экваториальной Гвинее.

На нападение пиратов на "Тонсберг" отреагировал датский фрегат Esbern Snare. Датские моряки патрулируют воды Гвинейского залива, чтобы защитить корабли от нападений пиратов. За лодкой пиратов следовал вертолет датчан до территории Нигерии.

Сообщается, что один из похищенных получил ранение нижней конечности во время борьбы с пиратами. По данным The Loadstar, среди похищенных моряков, кроме поляков, есть лица украинской и филиппинской национальностей.

"Отмечается, что похищенный экипаж – поляки, украинцы и филиппинцы, а детали происшествия остаются нечеткими и могут изменяться", — говорится в сообщении.

В отчетах консультанта по безопасности Dryad Global сначала сообщалось, что шесть членов экипажа пропали без вести, но позже они сменили число пропавших на девять.

По словам представителя Министерства иностранных дел Польши Лукаша Ясина, сейчас проводятся переговоры для разрешения ситуации. По данным Международного морского бюро (IMB), в 2020 году из 135 моряков, похищенных по всему миру, 130 были похищены в Гвинейском заливе, что является рекордом для этого района.

Как сообщал портал "Комментарии", украинцу грозит пожизненное лишение свободы в Польше.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-12-15/polski-marynarz-porwany-przez-piratow-w-zatoce-gwinejskiej-msz-powoluje-sztab-kryzysowy/?ref=aside_najnowsze
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!