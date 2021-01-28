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Столтенберг: "Агрессия России и усиление Китая - глобальные вызовы армии НАТО"

Йенс Столтенберг призвал страны-члены НАТО увеличивать финансирование обороны, чтобы противостоять России и Китаю

сегодня, 17:27
Автор:

Оленка Клочко

Йенс Столтенберг на встрече членов Военного комитета НАТО призвал не прекращать увеличение расходов на оборону из-за агрессивных действий России и усиления Китая, сообщается на официальном сайте организации.

Столтенберг: "Агрессия России и усиление Китая - глобальные вызовы армии НАТО"

Столтенберг на встрече Военного комитета НАТО. Фото: источник

"Мы должны продолжать увеличивать расходы на оборону, на инвестиции в современные возможности и повышать готовность наших армий противодействовать глобальным вызовам, таким как агрессия Российской Федерации, мировой терроризм и усиление Китая", — заявил генеральный секретарь НАТО.

По словам Столтенберга, вооруженные силы НАТО обеспечили возможность сдержать кризис в сфере здравоохранения и не дали ему превратиться в кризис мировой безопасности. Впрочем, отмечает Генсек, Covid-19 не смог разобраться с другими проблемами НАТО.

"Мы должны оставаться способными к противостоянию всем вызовам, которые могут ожидать нас в будущем", — призвал генеральный секретарь.

Столтенберг пообещал на саммите альянса, который вскоре состоится в Брюсселе, представить свое видение и рекомендации того, как в будущем следует готовить и оснащать НАТО. Также он подчеркнул, что видит необходимость в тесном сотрудничестве НАТО с демократическими странами Азиатско-Тихоокеанского региона для развития глобального подхода в политике организации.

Нынешняя встреча членов Военного комитета посвящена операциям НАТО, реагированию на проблемы, связанные с коронавирусом, а также подготовке документов по стратегическому планированию.

Ранее о том, что именно Россия является главной угрозой для НАТО заявлял начальник штаба европейской армии США. Он подчеркивал, что угроза России является реальной, поскольку она демонстрирует свои претензии на власть.



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Источник: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_180928.htm
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