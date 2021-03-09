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Таиланд установил правила въезда для вакцинированных туристов: что нужно знать

Власти Таиланда планируют полностью отменить карантин для туристов в октябре

сегодня, 09:50
Автор:

Кириєнко Анна

Недавно власти Таиланда пересмотрели правила въезда и установили новые условия для иностранных туристов, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает издание Reuters.

Таиланд установил правила въезда для вакцинированных туристов: что нужно знать

Таиланд: правила въезда в страну для вакцинированных туристов. Фото: kidpassage.com

Срок карантина, который должны пройти все туристы, для вакцинированных лиц сократится вдвое. С апреля все, кто имеет прививки будут сидеть на самоизоляции семь дней вместо четырнадцати.

Однако для этого вакцинацию нужно пройти не позднее, чем за три месяца до визита в Таиланд. Также обязательным остается тест на коронавирус.

Если у человека есть отрицательный результат теста, однако нет прививки, он будет отбывать десять дней на карантине.

Кроме того, министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиранкул сообщил, что тайцы, которые сделают прививки, будут получать специальные документы и смогут путешествовать за границу.

Анутин Чарнвиранкул также заявляет, что власть будет рассматривать и в дальнейшем смягчения карантинных требований для вакцинированных туристов. В октябре им даже могут полностью отменить карантин.

Напомним, что в США постепенно прощаются с масками. Поэтому центр по контролю и предотвращению болезней США (CDC) обнародовал новые рекомендации. Согласно им одна группа людей сможет не одевать средства защиты в общественных местах и транспорте. Кто это, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что Финляндия на три недели объявила локдаун. Карантин продлится до 28 марта. Старшеклассников, учащуюся молодежь и профучилища перевели на отдаленное обучения. Закроют развлекательные заведения и рестораны. О ситуации в стране читайте здесь.


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Источник: https://www.reuters.com/
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