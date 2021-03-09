Таиланд установил правила въезда для вакцинированных туристов: что нужно знать

Недавно власти Таиланда пересмотрели правила въезда и установили новые условия для иностранных туристов, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает издание Reuters.

Таиланд: правила въезда в страну для вакцинированных туристов. Фото: kidpassage.com

Срок карантина, который должны пройти все туристы, для вакцинированных лиц сократится вдвое. С апреля все, кто имеет прививки будут сидеть на самоизоляции семь дней вместо четырнадцати.

Однако для этого вакцинацию нужно пройти не позднее, чем за три месяца до визита в Таиланд. Также обязательным остается тест на коронавирус.

Если у человека есть отрицательный результат теста, однако нет прививки, он будет отбывать десять дней на карантине.

Кроме того, министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиранкул сообщил, что тайцы, которые сделают прививки, будут получать специальные документы и смогут путешествовать за границу.

Анутин Чарнвиранкул также заявляет, что власть будет рассматривать и в дальнейшем смягчения карантинных требований для вакцинированных туристов. В октябре им даже могут полностью отменить карантин.

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