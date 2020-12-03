kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 03.12.2020

BTC/USD

19431.41

ETH/USD

615.03

LTC/USD

88.84

НБУ 03.12.2020

USD/UAH

28.66

EUR/UAH

34.61

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Остальной мир Таиланд закроется для туризма
commentss НОВОСТИ Все новости

Таиланд закроется для туризма

Планируется, что отказ страны от массового туризма будет действовать до улучшения эпидемиологической ситуации в стране.

сегодня, 22:23
Автор:

Ольга Чародий

Каждую зиму, в Таиланд со всего мира прилетают туристы, чтобы погреться на  солнышке и  искупаться в теплой воде, но в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране, власти Таиланда приняли решение временно отказаться от туристов.

Таиланд закроется для туризма

Фото из открытых источников

Как заявили власти страны, данная мера вынуждена, поскольку ранее внедренные методы борьбы с коронавирусом привели до малого  эффекта: продолжается рост инфицированных COVID–19, пишет Bangkokpost.

Планируется, что отказ страны от массового туризма будет действовать до улучшения эпидемиологической ситуации в стране. Как заявил глава Управления по туризму страны (ТАТ) Ютасак Супасорн, задача властей – сохранение безопасности страны для посетителей, и ограничение потока туристов – осознанная мера, ориентированная на перспективу. Власти Таиланда планируют также поддержать граждан страны, для которых туристическая сфера – основной источник дохода.

Ранее, напомним, "Комментарии" рассказывали о том, что 20 октября, в Таиланд прилетели 39 путешественников из Шанхая по программе "Специальная туристическая виза". Это первое такое прибытие с тех пор, как туристам был запрещен въезд в связи с пандемией коронавируса. 90-дневные визы выдаются иностранным туристам, которые намерены находиться в Таиланде не менее 30 дней.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bangkokpost.com/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ