Таиланд закроется для туризма

Каждую зиму, в Таиланд со всего мира прилетают туристы, чтобы погреться на солнышке и искупаться в теплой воде, но в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране, власти Таиланда приняли решение временно отказаться от туристов.

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Как заявили власти страны, данная мера вынуждена, поскольку ранее внедренные методы борьбы с коронавирусом привели до малого эффекта: продолжается рост инфицированных COVID–19, пишет Bangkokpost.

Планируется, что отказ страны от массового туризма будет действовать до улучшения эпидемиологической ситуации в стране. Как заявил глава Управления по туризму страны (ТАТ) Ютасак Супасорн, задача властей – сохранение безопасности страны для посетителей, и ограничение потока туристов – осознанная мера, ориентированная на перспективу. Власти Таиланда планируют также поддержать граждан страны, для которых туристическая сфера – основной источник дохода.

Ранее, напомним, "Комментарии" рассказывали о том, что 20 октября, в Таиланд прилетели 39 путешественников из Шанхая по программе "Специальная туристическая виза". Это первое такое прибытие с тех пор, как туристам был запрещен въезд в связи с пандемией коронавируса. 90-дневные визы выдаются иностранным туристам, которые намерены находиться в Таиланде не менее 30 дней.

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