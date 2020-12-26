Теракт в Эфиопии завершился гибелью 222 человек

Число погибших в результате нападения в среду в западном районе Бенишангуль-Гумуз в Эфиопии составляет 222 человека. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на волонтера Красного Креста.

"Вчера мы похоронили 207 человек, пострадавших от нападения, и еще 15 человек со стороны нападавших", — сказала волонтер Мелесе Месфин.

По словам представителя округа Булен Кассахун Аддису, более 40 тысяч человек покинули свои дома из-за боевых действий. Он сказал, что в округе похоронено 207 человек. Нападение неизвестных лиц, совершенное в среду, стало последним смертельным нападением в районе, охваченном этническим насилием. Премьер-министр Абий Ахмед назвал нападение "резней" и на следующий день направил туда федеральные войска. Военные убили 42 вооруженных человека, обвинявшихся в нападении на село.

Как ранее сообщали "Комментарии", семья умершего Кернеса будет судиться против Украины.

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