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Теракт в Эфиопии завершился гибелью 222 человек

По предварительным данным, число жертв будет расти

сегодня, 12:10
Автор:

Владимир Лавский

Число погибших в результате нападения в среду в западном районе Бенишангуль-Гумуз в Эфиопии составляет 222 человека. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на волонтера Красного Креста.

Теракт в Эфиопии завершился гибелью 222 человек

"Вчера мы похоронили 207 человек, пострадавших от нападения, и еще 15 человек со стороны нападавших", — сказала волонтер Мелесе Месфин.

По словам представителя округа Булен Кассахун Аддису, более 40 тысяч человек покинули свои дома из-за боевых действий. Он сказал, что в округе похоронено 207 человек. Нападение неизвестных лиц, совершенное в среду, стало последним смертельным нападением в районе, охваченном этническим насилием. Премьер-министр Абий Ахмед назвал нападение "резней" и на следующий день направил туда федеральные войска. Военные убили 42 вооруженных человека, обвинявшихся в нападении на село.

Как ранее сообщали "Комментарии", семья умершего Кернеса будет судиться против Украины. 


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-violence/death-toll-from-attack-in-western-ethiopia-reaches-222-red-cross-says-idUSKBN28Z0U0?il=0
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