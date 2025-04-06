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Только за два дня тарифы Трампа снизили доходы Цукерберга, Безоса и других миллиардеров на $485 млрд.

Тарифы Трампа стали причиной падения доходов миллиардеров мира на $485 млрд

сегодня, 12:20
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Клименко Елена

500 самых богатых людей мира понесли беспрецедентные финансовые потери, согласно индексу миллиардеров Bloomberg. Эти потери стали следствием объявления президента США Дональда Трампа о введении новых торговых пошлин, что повлекло за собой значительное падение на мировых фондовых рынках.

Только за два дня тарифы Трампа снизили доходы Цукерберга, Безоса и других миллиардеров на $485 млрд.

Фото: из открытых источников

Финансовые потери миллиардеров из-за торговых пошлин Трампа

Как сообщает издание, по состоянию на 12:20 по нью-йоркскому времени, с момента открытия рынка в четверг, 3 апреля, совокупные потери миллиардеров составили $485 млрд. Индекс S&P 500 упал на 3,4%, а Nasdaq Composite снизился на 4,8%, усилив начавшееся еще падение.

Только в четверг миллиардеры потеряли $208 млрд — это самая большая однодневная потеря со времени пика пандемии COVID-19 в 2020 году. Большинство участников рейтинга понесли потери в среднем на 3,3%.

Больше всего пострадал основатель Meta Platforms Inc. Марк Цукерберг, потерявший $17,9 млрд из-за 10%-го спада акций его компании.

Основатель Amazon, Джефф Безос, также понес большие потери на сумму $15,9 млрд. Акции обеих компаний продолжили падение и в день после.

Напомним, что ранее Bloomberg сообщал, что введение новых торговых пошлин, которые анонсировал Трамп, повлекло за собой рекордные финансовые потери среди самых богатых людей мира.

В результате 3 апреля совокупное состояние 500 самых богатых людей планеты уменьшилось на $208 млрд.

Напомним, "Комментарии" писали, что общее состояние миллиардеров, которые в последнее время покинули Россию, составляет почти 110 миллиардов долларов. Такие подсчеты обнародовало издание The Moscow Times.

Авторы материала отмечают, что в обновленном мировом рейтинге Forbes 24 бизнесмена, которые еще в прошлом году были указаны как российские, теперь отмечены как представители других стран.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-03/stock-market-drop-erases-208-billion-from-bezos-zuckerberg-other-billionaires
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