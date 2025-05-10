Трампа снова «кинули»: Пакистан начал огонь против Индии

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Недилько Ксения
В небе над индийским городом Джамму было слышно взрывы и видели снаряды. Об этом сообщили агентству Reuters, передает портал "Комментарии".
Индия и Пакистан на карте мира
Город расположен в регионе Кашмир, находящемся под управлением Индии.
Это произошло спустя несколько часов после того, как Пакистан и Индия договорились о прекращении огня после переговоров под руководством США , включая отказ от всех видов атак. Однако через несколько часов снова начали работать системы ПВО.
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию по итогам пятисторонней встречи в формате United Europe in Ukraine с европейскими лидерами.
Он отметил, что 12 мая должно начаться прекращение огня минимум на 30 дней. Украина и партнеры требуют этого от России.
"Эту позицию поддерживают и США. Именно Соединенные Штаты первыми предложили режим прекращения огня еще 11 марта во время переговоров в Саудовской Аравии. Остановка огня должна быть безусловной и всеобъемлющей: в воздухе, на море и на суше. Попытка выдвинуть какие-либо условия является свидетельством намерения затянуть войну и сорвать дипломатию", – заявил президент.
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