Трампа снова «кинули»: Пакистан начал огонь против Индии

В небе над индийским городом Джамму было слышно взрывы и видели снаряды. Об этом сообщили агентству Reuters, передает портал "Комментарии".

Индия и Пакистан на карте мира

Город расположен в регионе Кашмир, находящемся под управлением Индии.

Это произошло спустя несколько часов после того, как Пакистан и Индия договорились о прекращении огня после переговоров под руководством США , включая отказ от всех видов атак. Однако через несколько часов снова начали работать системы ПВО.

"Что, черт возьми, как только случилось с прекращением огня? Взрывы слышны по всему Сринагару! Это не прекращение огня. Подразделения ПВО в центре Сринагара только что открыли огонь", — написал главный министр региона Омар Абдулла в соцсети Х.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня.

"После долгой ночи переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад сообщить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня. Поздравляю обе страны с тем, что они проявили здравый смысл и великий ум", — написал президент США.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию по итогам пятисторонней встречи в формате United Europe in Ukraine с европейскими лидерами.

Он отметил, что 12 мая должно начаться прекращение огня минимум на 30 дней. Украина и партнеры требуют этого от России.

"Эту позицию поддерживают и США. Именно Соединенные Штаты первыми предложили режим прекращения огня еще 11 марта во время переговоров в Саудовской Аравии. Остановка огня должна быть безусловной и всеобъемлющей: в воздухе, на море и на суше. Попытка выдвинуть какие-либо условия является свидетельством намерения затянуть войну и сорвать дипломатию", – заявил президент.