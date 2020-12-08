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Три с половиной тысячи долларов штрафа за восемь секунд нарушения карантина

За кратковременное нарушение самоизоляции на Тайване положен крупный штраф

сегодня, 16:49
Автор:

Сергей Медведев

Правоохранители Тайваня строги к нарушителям карантина. Жесткие меры принимаются в отношении граждан, которые безответственно относятся к ограничениям. Так, дело порой доходит до курьезов. Рабочему из Филиппин придется заплатить 3 тыс. 500 долларов лишь за то, что он на восемь секунд покинул место изоляции.

Три с половиной тысячи долларов штрафа за восемь секунд нарушения карантина

Власти Тайваня штрафуют за нарушение карантина

Житель островного государства находился на самоизоляции в  городе Гаосюн на юго-западе острова. Он вышел в коридор отеля, чтобы передать некую вещь своему другу из соседнего номера. Мужчина не намеревался встречаться с товарищем, а просто оставить предмет у двери.

Тем не менее бдительные охранники заметили передвижение по камерам видеонаблюдения, о чем не преминули сообщить правоохранителям.

Несмотря на то, что филиппинец ни с кем не контактировал и не покидал пределы гостиницы, сотрудники ведомства выписали ему штраф в размере 100 тысяч тайваньских долларов.

Отметим, что на Тайване не было строгого локдауна, однако власти тщательно следят за приезжими — им запрещено покидать места самоизоляции. Для туристов и работников из-за рубежа обустроили 56 отелей, которые совокупно могут принять 3 тысячи человек.

За время пандемии Тайвань зафиксировал 716 случаев заболевания. Население острова составляет более 23 млн человек.

Как сообщал портал "Комментарии", вторая волна эпидемии коронавируса вынуждает украинские власти ужесточать карантинные ограничения и вводить новые меры противодействия распространению заболевания. Так, как известно, ношение маски в общественных местах стало обязательным. Нарушителям объявляют о штрафах, размер которых может достигать 255 гривен.

 


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/12/07/asia/taiwan-quarantine-fine-scli-intl/index.html
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Обусуждения

Bujhm

сегодня, 17:32

А наши интеграторы цены понимают и понимают. Браво зеля - все что обещал ВЫПОЛНИЛ. Пацан сказал - пацан сделал.

Правдоруб

сегодня, 17:12

Дебилы что в нашей стране что в других! Бить таких полицеских и такую псевдо власть!

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