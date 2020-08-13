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Турция меняет правила для пассажиров с ручной кладью в самолетах

В Турции хотят свести к минимуму контакты пассажиров с бортпроводниками и друг с другом

сегодня, 03:35 comments551
Автор:

Виолетта Комаровская
Турция меняет правила для пассажиров с ручной кладью в самолетах

Посадка в самолет. Фото: currenttime.tv

Турция меняет правила перевозки ручной клади во всех самолетах, прибывающих в страну. Теперь пассажирам разрешат с собой брать минимум вещей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на циркуляр Главной дирекции гражданской авиации Турции. 

Ограничения в самолетах, летящих в Турцию, вводят, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом. Авиавласти страны, в частности, хотят свести к минимуму количество контактов между пассажирами и бортпроводниками, а также обеспечить социальную дистанцию между ними во время посадки и высадки. Бортпроводники должны прикасаться к вещам пассажиров как можно реже. 

Теперь в салон самолета с собой можно взять: женскую сумочку или мужской портфель, ноутбук в чехле или специальной сумке, детские сумки, сувениры, которые пассажиры купили в коммерческой зоне аэропорта. Также разрешат пронести в ручной клади музыкальные инструменты и фототехнику, сумку дипломатического курьера, золото и драгоценные камни. 

К пассажирам с рюкзаками будут присматриваться внимательнее. В ручную кладь разрешат брать только те рюкзаки, которые по размеру не превышают женскую сумку. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какая ситуация с коронавирусом на турецких курортах. 


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