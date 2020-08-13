Турция меняет правила для пассажиров с ручной кладью в самолетах

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Виолетта Комаровская
Посадка в самолет. Фото: currenttime.tv
Турция меняет правила перевозки ручной клади во всех самолетах, прибывающих в страну. Теперь пассажирам разрешат с собой брать минимум вещей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на циркуляр Главной дирекции гражданской авиации Турции.
Ограничения в самолетах, летящих в Турцию, вводят, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом. Авиавласти страны, в частности, хотят свести к минимуму количество контактов между пассажирами и бортпроводниками, а также обеспечить социальную дистанцию между ними во время посадки и высадки. Бортпроводники должны прикасаться к вещам пассажиров как можно реже.
Теперь в салон самолета с собой можно взять: женскую сумочку или мужской портфель, ноутбук в чехле или специальной сумке, детские сумки, сувениры, которые пассажиры купили в коммерческой зоне аэропорта. Также разрешат пронести в ручной клади музыкальные инструменты и фототехнику, сумку дипломатического курьера, золото и драгоценные камни.
К пассажирам с рюкзаками будут присматриваться внимательнее. В ручную кладь разрешат брать только те рюкзаки, которые по размеру не превышают женскую сумку.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какая ситуация с коронавирусом на турецких курортах.
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