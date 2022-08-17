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Турция начала военную операцию в Сирии: о чем это говорит – как отобразится на Украине

Главным настораживающим сигналом для Украины есть то, что между Турцией и Россией могут быть какие-то негласные договорённости

сегодня, 12:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Жителям турецких регионов, граничащих с Сирией, через громкоговорители сообщили о начале "военной операции" против курдских военизированных формированийТакже есть данные, что турецкая авиация нанесла удары по целям на территории СирииО чем говорят такие действия Турции? Как события могут развиваться дальше? Почему происходящее важно и для Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Турция начала военную операцию в Сирии: о чем это говорит – как отобразится на Украине

Турецкая армия. Фото: из открытых источников

Потенциально происходящее в Сирии создает дополнительные угрозы для Украины

Директор Украинского института политики (УИП) Руслан Бортник предполагает, что об этой операции против курдов Турция, Россия и Иран договорились на встрече 19 июля в Тегеране в рамках так называемого 7-го саммита глав стран-гарантов Астанинского процесса.

"Напомню, что в рамках этого процесса стороны (Турция, РФ, Иран) договариваются о будущем раздираемой войной Сирии. И вот, спустя почти месяц, который, очевидно, был необходим для подготовки, мы наблюдаем начало военной операции, на которую Эрдоган получил разрешение у иранского и российского руководства", – отмечает эксперт.

По его мнению, для официальной Анкары это очень важная операция. Во-первых, она позволит расширить буферную зону, зону безопасности у своих границ. Во-вторых, курдские военные и военно-политические организации являются традиционным врагом для Турции.

"Иран и Россия смотрят на ситуацию несколько иначе. Они считают, что поскольку курды являются главными партнерами США в Сирии, то уменьшение курдского влияния – это удар по американским интересам. Что приветствуют и Москва, и Тегеран", – поясняет Руслан Бортник.

Он думает, в ближайшее время начнется более масштабная военная операция Турции против сирийских курдов.

"Предположительно, она обернется захватом части территории Сирии, которую на сегодня контролируют курды. Или же те будут вынуждены договариваться с российским, иранским, сирийским руководством касательно сохранения своей автономии в рамках государства Сирия. Чего они в последнее время не особо хотели, пытаясь построить независимое государственное образование", – рассказывает директор УИП.

Для Украины происходящее в Сирии важно, уверен Руслан Бортник. Ведь в обмен на согласование там турецкой операции, между Анкарой, Москвой и Тегераном могли быть согласованы другие договоренности. К примеру, касающиеся торговли, военного сотрудничества, урегулирования конфликта в Украине. 

"Если проведение турецкой операции в Сирии не будет наталкиваться на сопротивление российских и иранских сил, это станет маркером того, что Анкара и Москва активно сотрудничают, в том числе, по военно-политическим вопросам. Потенциально это создает дополнительные угрозы для Украины, – считает эксперт. – Ведь Турция гипотетически может превратиться не только в торговый хаб для России, но и в одного из ее военно-политических партнеров".

Глобальная система безопасности разрушена, а ООН превратилась в декоративное учреждение

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан поясняет:

"На самом деле, Турция готовилась к этой "военной спецоперации" довольно длительное время. Неспроста же президент Эрдоган провел переговоры со своим иранским коллегой в Тегеране и затем с Путиным в Сочи. Очевидно, обеспечив отсутствие возражений с их стороны, он решил действовать".

По мнению эксперта, Эрдоган преследует две цели.

Первая — укрепить свою доминирующую роль в регионе и соответственно продемонстрировать турецким избирателям свою силу накануне выборов, которые состоятся в следующем году.

Вторая — отодвинуть подальше от границ Турции с Сирией так называемые террористические угрозы со стороны курдских военизированных формирований.

"Удастся ли ему достичь обеих целей? Скорее всего, да, – считает Вадим Трюхан. – Ведь сейчас сложилась как никогда ранее благоприятная геополитическая ситуация для Турции. Россия погрязла по уши в Украине, ей не до Сирии. США, кроме помощи Украине, пытаются распутать тихоокеанский узел, который они, в основном с Китаем, "успешно" закрутили в последнее время. А интересы Турции с Ираном в Сирии в значительной степени пересекаются и даже совпадают. При этом нельзя исключать даже разделение, по крайней мере, частичного, Сирии между этими двумя государствами".

Сложившая ситуация, по мнению экс-дипломата, свидетельствует, прежде всего, о том, что президент Сирии – Асад – ничего не стоит без внешней поддержки, в первую очередь путинской России, а сама Сирия остается лишь частично суверенным государством с ограниченной способностью защищаться от внешних угроз.

"В то же время, – продолжает Вадим Трюхан, – мы видим еще одно подтверждение того, что глобальная система безопасности разрушена, а ООН превратилась в декоративное учреждение, которое используют сильные мира сего для того, чтобы реагировать исключительно красивыми речами и обеспокоенностями на очередные кровопролития. Вместо того, чтобы эффективно заниматься предупреждением возникновения войн и урегулированием вооруженных конфликтов".

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Источник: https://comments.ua/
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