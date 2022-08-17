Турция начала военную операцию в Сирии: о чем это говорит – как отобразится на Украине

Жителям турецких регионов, граничащих с Сирией, через громкоговорители сообщили о начале "военной операции" против курдских военизированных формирований. Также есть данные, что турецкая авиация нанесла удары по целям на территории Сирии. О чем говорят такие действия Турции? Как события могут развиваться дальше? Почему происходящее важно и для Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Турецкая армия. Фото: из открытых источников

Потенциально происходящее в Сирии создает дополнительные угрозы для Украины

Директор Украинского института политики (УИП) Руслан Бортник предполагает, что об этой операции против курдов Турция, Россия и Иран договорились на встрече 19 июля в Тегеране в рамках так называемого 7-го саммита глав стран-гарантов Астанинского процесса.

"Напомню, что в рамках этого процесса стороны (Турция, РФ, Иран) договариваются о будущем раздираемой войной Сирии. И вот, спустя почти месяц, который, очевидно, был необходим для подготовки, мы наблюдаем начало военной операции, на которую Эрдоган получил разрешение у иранского и российского руководства", – отмечает эксперт.

По его мнению, для официальной Анкары это очень важная операция. Во-первых, она позволит расширить буферную зону, зону безопасности у своих границ. Во-вторых, курдские военные и военно-политические организации являются традиционным врагом для Турции.

"Иран и Россия смотрят на ситуацию несколько иначе. Они считают, что поскольку курды являются главными партнерами США в Сирии, то уменьшение курдского влияния – это удар по американским интересам. Что приветствуют и Москва, и Тегеран", – поясняет Руслан Бортник.

Он думает, в ближайшее время начнется более масштабная военная операция Турции против сирийских курдов.

"Предположительно, она обернется захватом части территории Сирии, которую на сегодня контролируют курды. Или же те будут вынуждены договариваться с российским, иранским, сирийским руководством касательно сохранения своей автономии в рамках государства Сирия. Чего они в последнее время не особо хотели, пытаясь построить независимое государственное образование", – рассказывает директор УИП.

Для Украины происходящее в Сирии важно, уверен Руслан Бортник. Ведь в обмен на согласование там турецкой операции, между Анкарой, Москвой и Тегераном могли быть согласованы другие договоренности. К примеру, касающиеся торговли, военного сотрудничества, урегулирования конфликта в Украине.

"Если проведение турецкой операции в Сирии не будет наталкиваться на сопротивление российских и иранских сил, это станет маркером того, что Анкара и Москва активно сотрудничают, в том числе, по военно-политическим вопросам. Потенциально это создает дополнительные угрозы для Украины, – считает эксперт. – Ведь Турция гипотетически может превратиться не только в торговый хаб для России, но и в одного из ее военно-политических партнеров".

Глобальная система безопасности разрушена, а ООН превратилась в декоративное учреждение

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан поясняет:

"На самом деле, Турция готовилась к этой "военной спецоперации" довольно длительное время. Неспроста же президент Эрдоган провел переговоры со своим иранским коллегой в Тегеране и затем с Путиным в Сочи. Очевидно, обеспечив отсутствие возражений с их стороны, он решил действовать".

По мнению эксперта, Эрдоган преследует две цели.

Первая — укрепить свою доминирующую роль в регионе и соответственно продемонстрировать турецким избирателям свою силу накануне выборов, которые состоятся в следующем году.

Вторая — отодвинуть подальше от границ Турции с Сирией так называемые террористические угрозы со стороны курдских военизированных формирований.

"Удастся ли ему достичь обеих целей? Скорее всего, да, – считает Вадим Трюхан. – Ведь сейчас сложилась как никогда ранее благоприятная геополитическая ситуация для Турции. Россия погрязла по уши в Украине, ей не до Сирии. США, кроме помощи Украине, пытаются распутать тихоокеанский узел, который они, в основном с Китаем, "успешно" закрутили в последнее время. А интересы Турции с Ираном в Сирии в значительной степени пересекаются и даже совпадают. При этом нельзя исключать даже разделение, по крайней мере, частичного, Сирии между этими двумя государствами".

Сложившая ситуация, по мнению экс-дипломата, свидетельствует, прежде всего, о том, что президент Сирии – Асад – ничего не стоит без внешней поддержки, в первую очередь путинской России, а сама Сирия остается лишь частично суверенным государством с ограниченной способностью защищаться от внешних угроз.

"В то же время, – продолжает Вадим Трюхан, – мы видим еще одно подтверждение того, что глобальная система безопасности разрушена, а ООН превратилась в декоративное учреждение, которое используют сильные мира сего для того, чтобы реагировать исключительно красивыми речами и обеспокоенностями на очередные кровопролития. Вместо того, чтобы эффективно заниматься предупреждением возникновения войн и урегулированием вооруженных конфликтов".

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