Ученые обнаружили новую мутацию Омикрона: в каких странах распространяется вирус

В мире ученые обнаружили новую мутацию появившегося в прошлом году штамма коронавируса — Омикрона. Напомним, что пандемия Covid-19 длится уже больше двух лет, ученые создали вакцины против вируса, однако он постоянно мутирует. Об этом сообщает АР.



Фото иллюстративное / Pixabay

Сейчас в 2022 году появился заразный мутант Омикрона – BA.2.75, вызывающий беспокойство ученых. Вирус распространяется в Индии и больных этим мутированным штаммом выявляют во многих других странах, Австралии, Германии, Великобритании и Канаде, в том числе и в США.

По предварительным данным, этот вариант может быстро распространяться от больного к другому человеку и заражать даже людей с иммунитетом от вакцин и переболевших ранее Covid-19. Пока ученые не имеют однозначного ответа, может ли этот мутированный штамм вызвать более серьезное заболевание, чем другие варианты Омикрона.

Шиши Луо, руководитель отдела инфекционных заболеваний компании Helix, говорит, что вирус, учитывая, в каких частях мира был обнаружен, быстро распространяется среди людей. Некоторые ученые склонны считать, что он более заразен, чем другие мутации Омикрона.

Это второй случай, когда из Индии сообщают о новом варианте/подварианте. Дельта-вариант коронавируса, повлекший за собой разрушительную вторую волну COVID, также был впервые зарегистрирован в Индии в октябре 2020 года.

Многие эксперты в сфере здравоохранения говорят, что сегодня количество тяжелых случаев COVID меньше, чем это было раньше. Симптомы обычно слабы и продолжаются 2-3 дня.

Как писал портал, ученые-аналитики подсчитали сколько людей спаслось от смерти, сделав прививку от COVID-19. Вакцинация началась 8 декабря 2020 года в Великобритании. По подсчетам, за год до 8 декабря 2021 года удалось предотвратить 14,4 млн смертей в 185 странах, об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале The Lancet.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!